Polizei sucht VW Golf - dieser Spruch auf dem Auto könnte Täter überführen

Die Polizei sucht einen weißen VW Golf - ein Spruch auf dem Wagen könnte den Täter überführen.

Kassel - Nach einem nächtlichen Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Kassel sucht die Polizei nun einen weißen VW Golf. Dieser Wagen ist für die ermittelnden Beamten die heißeste Spur - denn ein Spruch auf dem Wagen könnte den Täter überführen. Darüber berichtet extratipp.com*.

Kassel: Täter machen sich mit Diebesgut davon - und flüchten in gestohlenem VW Golf

Was war passiert? In der Nacht auf den vergangenen Dienstag (6. November) verschafften sich unbekannte Täter Zugriff zu einer Kfz-Werkstatt in der Kasseler Ihringshäuser Straße (Kassel: Jäger machen ungewöhnlichen Fund bei Treibjagd, der sofort für einen Polizeieinsatz sorgt). Als ein Mitarbeiter am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr die Werkstatt betrat,traf ihn beinahe der Schlag: Schubladen und Schränke waren durchwühlt und das Fenster eines Garagentors wurde eingetreten.

Sofort alarmierte der Mitarbeiter die Polizei - schnell stellte sich heraus, was die Täter erbeutet hatten: 100 Euro Bargeld, einen Mac und einen Autoschlüssel. Mit dem Schlüssel konnten die Täter samt ihrem Diebesgutin dem firmeneigenem VW Golf Sportsvan wegfahren.

Kasseler Polizei sucht nach weißem VW Golf mit auffälligem Spruch

Der Wert des weißen VW Golfs mit dem amtlichen Kennzeichen KS-JA 650 aus dem Baujahr 2018 beläuft sich auf rund 12.000 Euro, wie die Polizei in Kassel am Dienstag mitteilt. Mit dem Golf flüchteten die Diebe in eine bislang unbekannte Richtung vom Tatort. Ein Detail an dem Wagen, soll nun helfen, die Täter zu überführen: Der Spruch "junited autoglas" prangert in einer blauen Schrift auf einer auffälligen Folienbeklebung.

DieKasseler Kripo sucht nun Zeugen, die in der Zeit zwischen Montagabend 10 Uhr und Dienstag 7.30 Uhr eine Beobachtung gemacht haben oder Hinweise zumVerbleib des weißen VW Golfs geben können sich unter der 0561 - 910 zu melden.

Natascha Berger

