Polizei stoppt einen Schulbus - Blick auf Fahrer sorgt bei Beamten für Entsetzen 

Die Polizei stoppt einen Schulbus - bereits ein kurzer Blick auf den Fahrer macht die Beamten fassungslos.

Kassel - Im hessischen Eschwege, nur einige Kilometer von Kassel entfernt, hat die Polizei einen Schulbus angehalten - bereits ein kurzer Blick auf den 65-jährigen Busfahrer machte die Beamten fassungslos und sorgte für Entsetzen. Darüber berichtet extratipp.com*.

Kassel: Anonymer Tipp geht bei Beamten ein - Betrunkener Busfahrer unterwegs?

Was genau war passiert? Am Dienstag (6. November) ging bei der Polizei in Eschwege (Kreisstadt, 55 Kilometer von Kassel) ein anonymer Hinweis ein: Der Tippgeber sagte den Beamten, dass der Fahrer eines Schulbusses die Kinder alkoholisiert durch die Gegend fahren würde. Eine Streife der Polizei konnte den Schulbus in Meißner-Weidenhausen kurz später stoppen.

Die Kontrolle des Busfahrers bestäti gte den dunklen Verdacht sofort und sorgte für Entsetzen!

Polizei stoppt Schulbus bei Kassel: Blick auf Fahrer sorgt für Entsetzen

Ein erster Blick auf den Mann und ein durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der 65-Jährige ganze 0,7 Promille im Blut hatte - und das, während er 25 Schulkinder in seinem Bus beförderte. Die Kinder (12-Jährige will zur Schule gehen - doch plötzlich greift ein unheimlicher Kapuzen-Mann an) befanden sich laut Angaben der Polizei im Alter von 6 - 16 Jahren und waren gerade von zwei Schulen (der Anne-Frank-Schule und der Brüder-Grimm-Schule in Eschwege bei Kassel) auf dem Heimweg.

Bei dem 65-jährigen Busfahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt - außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Für die sichere Weiterfahrt beauftragte das Busunternehmen einen nüchternen Ersatzfahrer.

Natascha Berger

