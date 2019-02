Polizei stoppt Kleinbus aus Rumänien - Schock bei Blick unter Wagen

Polizei stoppt diesen Horror-Bus aus Rumänien mit 45 Fahrgästen an Bord an der Autobahn A7 an der Rastanlage Kassel-Ost.

Die Polizei stoppte einen Reisebus aus Rumänien an der Rastanlage Kassel-Ost an der Autobahn 7. Für 45 Menschen war die Fahrt war sofort zu Ende. Ein Blick unter das Fahrzeug schockte die Beamten.

Kassel - Einer Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Baunatal (Hessen) ist am vergangenen Mittwoch (30. Januar) ist ein blauer Reisebus aus Rumänien auf der Autobahn A7 aufgefallen. Die Beamten stoppten den Bus schließlich an der Rastanlage Kassel-Ost. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Die Reise war für die 45 Passagiere und zwei Fahrer dann aber schnell zu Ende. Schon auf dem ersten Blick unter den Wagen entdeckten die sachkundigen Beamten der Autobahnpolizeizahlreiche erhebliche Mängel. Eine Weiterfahrt nach Ansicht der Kasseler Beamten zu gefährlich. Alle Reisenden mussten aus- und dann in einen verkehrssicheren Bus eines anderen Unternehmens umsteigen.

Schock bei Kontrolle in Kassel - Reisebus aus Rumänien komplett durchgerostet

Wie das Polizeipräsidium Nordhessen in einer aktuellen Pressemitteilung berichtet, wurde der Reisebus einer weitergehenden Überprüfung durch eine Überwachungsorganisation in Lohfelden unterzogen. Dabei stellten Experten weitere gefährliche Mängel am Bus fest. Die Liste ist lang und schockierend: Der Hauptrahmen war an mehreren Stellen durchgerostet. Die Stabilität des Unterbodens und dadurch auch die Gesamtstabilität des Fahrzeugs nicht mehr gewährleistet war, teilt die Polizei Kassel mit. Zudem war die Frontscheibe gerissen und die Luftdruckanlage der Federung und Bremsanlage undicht.

+ Unterboden komplett verrostet- Reisebus aus Rumänien ist totaler Schrott. © Polizei

Kassel: Reisebus aus Rumänien - gefährliche Mängel auch im Fahrzeug

Auch im Reisebus fanden sich demnach weitere Mängel. Der Notausstieg war nicht frei zugänglich, das Erste-Hilfe-Material seit mehreren Jahren abgelaufen, zahlreiche Sicherheitsgurte verschlissen. Wie die Autobahnpolizisten berichten, füllt die aufgestellte Mängelliste insgesamt drei Seiten, die Polizei Kassel. Die aufgestellte Mängelliste habe nach Angaben der Autobahnpolizei insgesamt drei Seiten gefüllt. Die Polizei in Gießen stoppt bei einer Routinekontrolle einen Kleinlaster, dessen Inhalt im Laderaum erschütterte, wie extratipp.com* berichtet.

Den beiden 33 und 44 Jahre alten Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Kennzeichen und die Fahrzeugpapiere stellten die Kasseler Beamten vorsorglich sicher. Beide Männer erwartet nun Bußgelder von 80 Euro, den Firmenverantwortlichen ein Bußgeld in Höhe von 270 Euro. Gerade disktuieren die Leser über diese Meldung: Frankfurt: Polizei verfolgt Mercedes B-Klasse! Unfassbar, wer das Auto fährt, wie extratipp.com* berichtet.

Hier stoppte die Polizei Kassel den Horror-Bus

