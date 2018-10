Ein 16-jähriges Mädchen läuft in der Dunkelheit alleine über Schulgelände der Gesamtschule in Oberkaufungen - dann passiert der Horror!

Ein 16-jähriges Mädchen läuft in der Dunkelheit alleine über Schulgelände einer Gesamtschule - dann passiert der Horror!

Kassel - Horror-Moment für ein 16-jähriges Mädchen in Oberkaufungen bei Kassel (ca. 198.000 Einwohner): Als die Minderjährige in Dunkelheit alleine über das Gelände der Gesamtschule läuft, folgt ihr ein Mann, wie extratipp.com* berichtet.

Kassel: Mädchen läuft in Dunkelheit über Schulgelände - dann passiert Horror

Wie das Opfer den Vorfall der Polizei Kassel schilderte, stieg das Mädchen am späten Mittwochabend gegen 21.50 Uhr an der Haltestelle Gesamtschule Kaufungen in der Theodor-Heuss-Straße aus der Straßenbahn aus. Von dort ging die Minderjährige über das Schulgelände der Gesamtschule in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Was die 16-Jährige nicht merkte: Ihr folgte bereits ein unbekannter Mann in der Dunkelheit.

Der Unbekannte soll sein Opfer plötzlich gepackt und festgehalten haben, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilt. Dann hat der perverse die 16-Jährige "unsittlich berührt". "Die Jugendliche aus Kaufungen gab an, sich jedoch gewehrt zu haben, sodass der Täter von ihr abließ. Das Opfer flüchtete laut schreiend vom Tatort und der Unbekannte rannte in Richtung Haltestelle davon", so die Polizei. Die Beamten fahndeten sofort nach dem Täter, jedoch ohne Erfolg. Jetzt sucht die Polizei Kassel nach Zeugen. Der Perverse wird so beschrieben:

Laut Angaben der Jugendlichen soll es sich bei dem Täter um einen vermutlich Deutschen.

Der Mann soll ca. 35-40 Jahre alt sein

und 1,80 Meter groß.

Der Perverse trug ein blaues Oberteil, dunkelblaue Jeans und eine Baumwollmütze.

Die Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo bitten nun nach Hinweisen. Angaben können unter 0561 / 9100 bei der Polizei Kassel gemacht werden. Gerade staunen die Leser auch über diese Meldung: Polizei stoppt rumänischen Kleinbus - Schock beim Blick unter Wagen, wie extratipp.com* berichtet.

Matthias Kernstock

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.