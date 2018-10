Geschäftsmann mit Geldtasche sieht 5er-BMW - doch es ist bereits zu spät 

Ein Geschäftsmann ist mit einer Tasche voller Geld unterwegs - doch als ein schwarzer 5er-BMW wegfährt, ist es bereits zu spät.

Kassel - Heftiger Schock für einen Geschäftsmann aus Kassel: Der 45-Jährige war am späten Dienstagabend (2. Oktober) mit einer Tasche voller Geld unterwegs. Als er nur wenige Momente später einen schwarzen 5er-BMW wegfahren sah, war es bereits zu spät.

In der Nacht zum Mittwoch befand sich der 45-Jährige in der Elfbuchenstraße, nahe der Breitscheidstraße in Kassel, wie extratipp.com* berichtet. Aus dem Nichts kamen plötzlich vier fremde Männer auf ihn zu: Von den Tätern wurde der Geschäftsmann brutal getreten und geschlagen, anschließend entwendeten sie ihm seine Tasche. In dieser sollen sich laut Pressemitteilung der Polizei mehrere Tausend Euro Bargeld befunden haben.

Brutale Gruppe raubt Geschäftsmann in Kassel aus: Flucht in schwarzem 5er-BMW

Nachdem die vier Männer dem 45-Jährigen das Geld entwendet hatten, sollen sie in der Malsburgstraße in ein schwarzes Auto (möglicherweise einen 5er-BMW Kombi) mit offen stehender Heckklappe gestiegen sein. Wie das Opfer der Kasseler Polizei mitteilte, flüchteten die Räuber in Richtung Richtung Kölnische Straße / Tannenwäldchen. Um 23.20 Uhr setzte der 45-jährige Geschäftsmann einen Notruf ab, die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den Männern und dem 5er-BMW führten in dieser Nacht jedoch nicht mehr zum Erfolg.

Vier Räuber flüchten in schwarzem 5er-BMW: So beschreibt Geschäftsmann die Täter

Durch den alarmierten Rettungsdienst konnte der leicht verletzte 45-Jährige noch am Tatort in Kassel ambulant versorgt werden. Um die vier Täter in ihrem vermutlichen schwarzen 5er-BMW möglichst schnell zu finden, veröffentlichte die Kasseler Polizei am Donnerstag eine Personenbeschreibung:

alle vier ca. 30 bis 35 Jahre alt

alt südosteuropäischer Herkunft

Täter 1 : ca. 1,65 Meter groß, kräftig, Vollbart, sehr kurze Haare, grauer Kapuzenpulli

: ca. 1,65 Meter groß, kräftig, Vollbart, sehr kurze Haare, grauer Kapuzenpulli Täter 2 : ca. 1,80 Meter groß, kräftig bis stämmig, Kapuzenpullover

: ca. 1,80 Meter groß, kräftig bis stämmig, Kapuzenpullover Täter 3 und 4: Keine nähere Beschreibung durch das Opfer

Die Beamten der Kasseler Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen: Haben Sie die Tat beobachtet oder die Flucht in dem schwarzen Wagen (5er-BMW) mit offen stehender Heckklappe gesehen? Hinweise werden unter der 0561 - 9100 entgegengenommen.

Natascha Berger

