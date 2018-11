Eine ältere Frau fährt auf einer Rolltreppe - was Jugendliche mit ihr machen, ist unfassbar

Eine ältere Frau fährt in der Nähe von Kassel auf einer Rolltreppe - was Jugendliche mit ihr machen, ist unfassbar!

Kassel - Manche Menschen haben echt gar keinen Anstand... Eine Oma fährt in Eschwege (etwa 50 Kilometer südöstlich von Kassel) in einem Einkaufszentrum Rolltreppe - was Jugendliche mit ihr machen, ist unfassbar. extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

Seniorin in der Nähe von Kassel auf Rolltreppe unterwegs

Die ältere Frau, wie es im Pressebericht der Polizei Kassel (Sanitäter stoppen Lkw in Kassel - Blick auf Fahrer macht sogar Beamte fassungslos) heißt, war am Montag gegen 14 Uhr im Herkules-Einkaufszentrum unterwegs. Dort fuhr sie mit einer Rolltreppe. In der unteren Etage passierte es: Eine Gruppe Jugendlicher - alle um die 16/17 Jahre alt - drängte an der Frau vorbei und schubste die Rentnerin beiseite!

Kassel: Miese Aktion auf Rolltreppe

Bei der miesen Aktion fiel die Frau auf der Rolltreppe in der Nähe von Kassel hin. Dabei riss sie offenbar eine neben ihr stehende 15-Jährige mit. Die junge Frau zog sich bei dem Sturz mehrere Prellungen zu. Außerdem, so die Polizei, wurde ihr Smartphone beschädigt. Fies: Die Jugendlichen liefen einfach weiter, als sei nichts geschehen.

Nach Rolltreppen-Rempler: Polizei Kassel ermittelt

Die Polizei Kassel ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht nach den anstandslosen Rempel-Rowdys. Wer kann Hinweise geben? Telefon (05651) 9250. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich auch für folgendes Thema: Mädchen (10) läuft Straße entlang - als Auto anhält, wird es mega eklig!

