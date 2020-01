Sie braucht ärztliche Hilfe: Elmira M. aus Kassel wird nach einem Streit vermisst

In Kassel wird Elmira M. vermisst. Sie ist nach einem Streit verschwunden.

Die 36-jährige Elmira M. aus Kassel wird vermisst.

wird vermisst. Die Frau ist seit Sonntagabend (26.01.2020) verschwunden.

Die Vermisste ist dringend auf ärztliche Hilfe und Medikamente angewiesen.

Kassel – Die 36-jährige Elmira M. aus dem Stadtteil Unterneustadt in Kassel wird nach einem Streit am Sonntagabend (26.01.2020) vermisst. Besorgte Angehörige hatten laut Polizeisprecherin Ulrike Schaake am Montagnachmittag (27.01.2020) eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet, weil sie keinen Kontakt mehr zu der Frau herstellen konnten.

Die Vermisste Elmira M. aus Kassel ist auf ärztliche Hilfe angewiesen

Die bisherigen Ermittlungen hätten keine Hinweise darauf ergeben, wo sich die Vermisste aufhält. Da Elmira M. dringend ärztliche Hilfe und auch Medikamente benötigt, bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Elmira M. hatte nach dem Streit am Sonntagabend (26.01.2020) ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Die vermisste Elmira M. wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 Meter groß.

sie hat eine normale Figur.

sie hat lange dunkle Haare.

Elmira M. trug wohl zuletzt eine knielange weiße Daunenjacke und einen blauen Schal.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Elmira M. geben kann, soll sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen melden unter der Telefonnummer 05 61/91 00. Hinweise können auch bei jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.

Der Vermisste Amr E. aus Kassel sorgte für bundesweite Schlagzeilen

Ein Vermisstenfall aus Kassel sorgte im Januar für bundesweite Schlagzeilen. Der Vermisste Amr E. war innerhalb kürzester Zeit gleich zweimal aus einer Psychiatrie verschwunden. Die Kripo Kassel musste den Mann erneut suchen - mit Erfolg.

Auch Fred T. aus Kassel wurde zuletzt vermisst. Er hatte seine Wohnung unerwartet verlassen. Der Vermisste hatte eine kleine Reise hinter sich. Nach wenigen Tagen tauchte er weit entfernt von Kassel auf. Er war leicht unterkühlt und durchnässt.

Von Herbert Gustav Wilhelm K. aus Kassel fehlte jede Spur. Der Vermisste war seit Anfang Januar spurlos verschwunden. Er hatte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Von Ulrike-Pflüger-Scherb