ZF Luftfahrttechnik in Kassel-Calden vor Verkauf – wohl aus Imagegründen

Kassel-Calden - Die ZF Luftfahrttechnik GmbH in Kassel-Calden steht offenbar vor dem Verkauf. Die Pressestelle des Mutterkonzerns ZF Friedrichshafen AG bestätigte, nach Interessenten für den Standort zu suchen. Nach HNA-Informationen wurden die Mitarbeiter per Telefonkonferenz bereits darüber informiert.

Kassel-Calden: Verkauf von ZF Luftfahrtechnik - Auf Suche nach Interessenten

Das Unternehmen überprüfe regelmäßig alle Geschäftsfelder „unter dem Aspekt, wie gut sie zur strategischen Ausrichtung des ZF-Konzerns passen und ob sie sich mittel- und langfristig profitabel und zukunftssicher entwickeln können, sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage unserer Zeitung.

Für das Geschäftsfeld Luftfahrt-Antriebstechnik untersuche ZF, „ob es geeignete Interessenten gibt, die dem Geschäftsfeld bessere Wachstumsmöglichkeiten bieten können als der strategisch stärker auf die Automobilindustrie fokussierte ZF-Konzern“. Der Prozess befinde sich in einem frühen Stadium und werde ergebnisoffen geführt.

Kassel-Calden: Verkauf von ZF Luftfahrtechnik - 400 Mitarbeiter am ZF-Standort

Am Kassel-Caldener ZF-Standort sind rund 400 Mitarbeiter beschäftigt. Dort werden Getriebe, Ersatzteile und Komponenten verschiedener Art für unterschiedliche Hubschraubertypen gebaut und gewartet. Im Auftrag der Bundeswehr betreut ZF auch Komponenten der deutschen militärischen Hubschrauberflotten.

Nach HNA-Informationen soll die ZF Friedrichshafen AG ihre Verkaufspläne damit begründet haben, sich aus Imagegründen von der militärischen Sparte distanzieren zu wollen.

Kassel-Calden: Verkauf von ZF Luftfahrtechnik - Unternehmen setzt auf automobile Technologien

Der Unternehmenssprecher betonte auf Anfrage, der Grund für die Verkaufspläne liege darin, dass ZF in den nächsten Jahren analog seiner Konzernstrategie stärker in automobile Technologien für die Zukunft der Mobilität investieren wolle. Der Prozess sei allseits von hoher Vertraulichkeit geprägt, was die öffentliche Erörterung von Details ausschließe.

Auf die Frage, was ein Verkauf für die rund 400 Mitarbeiter der ZF Luftfahrttechnik GmbH in Kassel bedeuten würde, antwortete der Sprecher nur indirekt. „Das Geschäftsfeld Luftfahrtantriebstechnik ist profitabel und in einer Wachstumsbranche tätig. Das Know-how des Geschäftsfelds steckt nicht in Aktenordnern, sondern in den Köpfen der Mitarbeiter.“

Kassel-Calden: Verkauf von ZF Luftfahrtechnik - Mutterkonzern mit 148.000 Beschäftigten

Der Geschäftsführer des Kassel-Caldener ZF-Standortes, Burkhard Siebert, äußerte sich auf Anfrage unserer Zeitung nicht zu den Plänen, sondern verwies auf die Pressestelle der ZF Friedrichshafen.

Die ZF Friedrichshafen AG ist mit weltweit 148.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 36,5 Milliarden Euro einer der größten Automobilzulieferer. Gebaut werden Getriebe, Lenkungen, Achsen und andere Komponenten für Pkw, Lkw, Baumaschinen, Schienen- und Spezialfahrzeuge.

Kassel-Calden: Verkauf von ZF Luftfahrtechnik

Das Unternehmen ist eine Aktiengesellschaft, die zu 93,8 Prozent der Zeppelin-Stiftung gehört. Die Anteile werden von der Stadt Friedrichshafen verwaltet.

Von Dr. Nicole Schippers

Noch vor einigen Jahren schaffte der ZF-Konzern in Kassel-Calden neue Stellen. Es wurden Zerspanungstechniker, Luftgerätemechaniker sowie Entwicklungsingenieure eingestellt.

Die Muttergesellschaft der ZF Luftfahrttechnik in Kassel-Calden wurde im Jahr 2019 von der Staatsanwaltschaft in Stuttgart geprüft. Dabei ging es um eine Steuerungssoftware für Getriebe, die der Autozulieferer bereitgestellt hat.