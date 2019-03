Burger-King-Kunde hat höllischen Plan! Ziel: Der Chef

Im Burger King am Hauptbahnhof in Kassel dreht ein Mann vollkommen durch, sodass die Polizei kommen muss. (Symbolfoto)

Als ein Mann bei Burger King ein Hausverbot bekam, drehte er plötzlich vollkommen durch! Der Irre geht auf den Chef los - die Polizei muss kommen.

Kassel - Unvorstellbar was passiert wäre, wenn zwei Teenies in dieser Situation nicht eingegriffen hätten: Ein 43-Jähriger aus Kassel drehte am Freitagmorgen (15. März) im Burger King am Hauptbahnhof in Kassel völlig durch und ging auf den Chef der Fast Food-Kette los! Die Polizei musste eingreifen. Über diesen Vorfall berichtet extratipp.com*.

Laut der Bundespolizei Kassel wollte der Burger King-Chef dem Irren Hausverbot erteilen, weil er mehrfach andere Gäste angepöbelt haben soll. Daraufhin drehte der Mann völlig durch und ging auf sein Opfer los. Sofort eskaliert die Situation und der 43-Jährige versuchte sogar dem Chef mit seinen Daumen in die Augenhöhlen zu drücken!

Irrer geht auf Burger King-Chef los - plötzlich kommen zwei Männer

Glücklicherweise mischten sich zwei junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren aus Espenau und Vellmar ein und eilten dem Opfer sofort zu Hilfe: Sie brachten den aggressiven Mann zu Boden und hielten ihn fest. Als die Polizei Kassel eintraf, übergaben die Retter den Aggressor den Beamten von der Bundespolizei Kassel.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

