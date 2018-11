Betrunkener steigt mit über zwei Promille in Traktor - es endet verheerend

Ein betrunkener Mann steigt mit über zwei Promille in einen Traktor ein - es endet verheerend.

Kassel - Ein 43-Jähriger muss nun mit den Konsequenzen seines fahrlässigen Handelns leben: Der Mann stieg am vergangenen Donnerstag betrunken in seinen Traktor ein - doch der Ausflug endete verheerend. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Kassel: Mann steigt besoffen in Traktor - kurz später muss Polizei anrücken

Was war passiert? Am Donnerstag (8. November) gegen 9.30 Uhr fuhr der 43-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem Traktor durch Kassel-Niederzwehren. Als der Mann mit seinem Traktor das Gelände einer Tankstelle verließ und auf die Frankfurter Straße auffuhr, machte es einen lauten Knall: Der Traktor war mit einem Stadtreiniger zusammengeprallt. Der Unfall verursachte einen Sachschaden von etwa 600 Euro, wie die Polizei in Kassel am Freitag mitteilt.

Die zur Unfallstelle gerufenen Kasseler Beamten staunten nicht schlecht, als ihnen während des Gesprächs mit den Beteiligten eine heftige Alkoholfahne entgegen kam - der 43-jährige Traktorfahrer schien vor seiner Fahrt Alkohol konsumiert zu haben. Ein Alkoholtest bestätigte die Polizisten in ihrem Verdacht: Um 10 Uhr morgens hatte der Fahrer bereits einen Wert von 2,3 Promille. Doch damit nicht genug, wie sich schnell herausstellen sollte.

Mann fährt in Kassel betrunken Traktor - das hat für ihn verheerende Konsequenzen

Der 43-Jährige besaß weder die nötigen Fahrzeugpapiere - noch einen Führerschein. Bereits seit 2005 soll der Traktorfahrer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis sein. Die Kasseler Beamten nahmen den Mann umgehend mit aufs Revier, wo eine Blutentnahme folgte. Die Fahrt mit über zwei Promille im Blut, endete für den Mann verheerend: Gegen ihn laufen nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein.

