Mit 2,7 Promille: Betrunkener Mann beißt  Mitarbeiter des Ordnungsamtes in den Finger

Kassel: Betrunkener beißt Mitarbeiter des Ordnungsamtes in den Finger

Ein betrunkener Mann hat bei einer Kontrolle in Kassel einen Ordnungspolizisten in den Finger gebissen. Der Mann hatte 2,7 Promille im Blut.

Ein Mann hat am Montagabend bei einer Kontrolle einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes gebissen. Zuvor hatte der 45-Jährige vorbeifahrende Autofahrer angepöbelt, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Ein Alkoholtest habe später ergeben, dass der Mann 2,7 Promille Alkohol im Blut hatte.

Kassel: Ordnungspolizist erstattet Anzeige

Bei der Kontrolle gegen 23.10 Uhr habe sich der 45-jährige Mann vollkommen uneinsichtig gezeigt. Es sei zu einer Auseinandersetzung gekommen. In deren Verlauf der Betrunkene einen Mitarbeiter unvermittelt in den Finger gebissen habe. Der Ordnungspolizist sei durch den Biss leicht verletzt worden.

Der 45-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung rechnen.

Ein ähnlich kurioser Fall ereignete sich in Vellmar. Eine Gruppe Jugendlicher posierte in einem Park in Vellmar mit Schreckschusspistole. Das löste einen Polizeieinsatz aus.

Von Kathrin Meyer