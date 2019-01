28-Jährige geht nachts alleine nach Hause - doch ein Mann folgt ihr

Eine junge Frau ist nachts alleine unterwegs, als sich plötzlich ein Perverser von hinten nähert.

Kassel - Der Albtraum einer jeden Frau, die sich nachts alleine auf dem dunklen Nachhauseweg befindet: Plötzlich von einem Fremden angesprochen und angefasst zu werden. Genau dieses Horror-Szenario musste eine 28-Jährige aus dem hessischen Kassel erleben. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Kassel: Frau auf Heimweg - von hinten nähert sich Grapscher

Was war passiert? Vergangene Sonntagnacht, gegen 2.45 Uhr, war die 28-Jährige gerade auf dem Weg vom Bahnhof Harleshausen in Richtung Jungfernkopf. Die Frau war alleine unterwegs, wie die Polizei in Kassel am Montag mitteilt. Was sie auf unschöne Weise erfahren musste: Sie wurde von einem Perversen verfolgt!

Auf der Höhe der Kleingärten wurde die 28-Jährige aus Kassel von dem Mann angesprochen - plötzlich jedoch der Schock: Erfasste sie im Intimbereich an.

Kassel: 28-Jährige wehrt sich gegen Perversen und Polizei sucht Zeugen

Das Opfer wehrte sich heftig gegen die Belästigung undkratze den Täter im Gesicht. Möglicherweise habe sie den Mann verletzt, so die 28-Jährige später gegenüber den Beamten der Kasseler Polizei. Danach sei sie vom Ort des Schreckens geflüchtet - in welche Richtung der Perverse rannte, ist nicht bekannt. Die Kasseler Kriminalpolizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und veröffentlicht eine Beschreibung des Mannes:

35 bis 40 Jahre alt

etwa 1,90 Meter groß, normale Statur

Bart um den Mund

komplett dunkel gekleidet zum Tatzeitpunkt, schwarzes Basecap auf dem Kopf

akzentfreies Deutsch mit tiefer Stimme

Alle Zeugen werden gebeten, sich unter der 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Natascha Berger

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.