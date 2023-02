Sturm an Karneval: Hat das Auswirkungen auf Rosenmontagszug?

Von: Nadja Pohr, Johanna Werning

Karnevalisten aus Köln und Düsseldorf freuen sich auf Rosenmontag. Aber können die Rosenmontagszüge trotz Sturm stattfinden? Die aktuelle Wetterprognose.

Köln – Karnevalsfans aus Köln und Düsseldorf können es kaum noch erwarten: Endlich wieder Karneval. Einer der Höhepunkte bildet dann auch die Umzüge am Rosenmontag. Eine wichtige Rolle spielt beim Treiben rund um den Karneval in Köln und Düsseldorf natürlich auch das Wetter. Aber aktuell ist es grau und vor allem windig – für die Rosenmontagszüge könnte das der Super-Gau werden. Aber wie lautet die aktuelle Wetterprognose?

So wird das Wetter an Rosenmontag (Archivfoto) © IMAGO/Christoph Hardt

Wetter an Karneval in Köln und Düsseldorf: Kommt der Sturm am Rosenmontag?

Bereits am Karnevalsfreitag stürmt es in Köln und Düsseldorf. „Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf“, warnt der DWD. Und das soll auch die nächsten Tage anhalten.

Aber was bedeutet das für den Düsseldorfer und Kölner Karneval? Immerhin finden am Karnevalssonntag und Rosenmontag die meisten Karnevalszüge statt. Für die Karnevalszüge ist Sturm ein Super-GAU, denn ist es zu stürmisch, müssten die Karnevalszüge abgesagt werden. Das ist bereits das ein oder andere Mal in der Vergangenheit passiert, zuletzt waren die Schull- und Veedelszöch im Kölner Karneval 2020 betroffen. Und auch jetzt gibt es bei der Wetter.com-Prognose an den Karnevalstagen eine Sturmwarnung.

Die Wetterprognose für Köln: Am Karnevalssonntag ist mit Böen zwischen 20 und 43 km/h zu rechnen. Montag können Böen Geschwindigkeiten zwischen 26 und 60 km/h erreichen.

Wetter an Karneval: Droht Rosenmontagszug-Absage wegen Sturmgefahr?

Und genau bei diesen Windstärken könnte es für den Rosenmontagszug gefährlich werden. Denn wenn es zu sehr stürmt, ist die Fahrt der aufwendigen und pompösen Zugwagen zu riskant. Noch wurden jedoch noch keine Karnevalszüge in Köln oder Düsseldorf aufgrund des drohenden Sturms abgesagt.

Wetter an Karneval: So sind die Prognosen für Köln und Düsseldorf ► Prognose für Karnevalsfreitag 2023: Zwischen 11 und 13 Grad. Tagsüber leichter Regen und stürmische Böen, abends wolkig und windig. ► Prognose für Karnevalssamstag 2023: Zwischen 10 und 12 Grad. Tagsüber leichter Regen und wind, abends wolkig. ► Prognose für Karnevalssonntag 2023: Zwischen 7 und 10 Grad. Tagsüber leichter Regen und abends wolkig. ► Prognose für Rosenmontag 2023: Zwischen 4 und 10 Grad. Tagsüber leicht bewölkt. ► Prognose für Veilchendienstag 2023: Zwischen 7 und 10 Grad. Tagsüber leicht bewölkt. ► Karneval kompakt hat alle News rund um den Kölner Karneval. Quelle: Wetter.com, Stand: 17. Februar 2023

(nap und jw) Dieser Text wird laufend aktualisiert.