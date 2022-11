11.11.: So wird der Karneval in Köln gefeiert – alle News-Ticker live

Von: Johanna Werning

Am 11.11. wird in ganz Köln der Start in den Karneval gefeiert. Allein im Kölner Party-Hotspot werden Zehntausende erwartet. Der News-Ticker zum 11.11. in Köln.

Am 11.11. wird der Start in den Kölner Karnval gefeiert.

In ganz Köln gibt es Partys und Veranstaltungen. Mehrere zehntausend Menschen werden in den einzelnen Party-Hotspots erwartet.

Dafür wurde extra ein neues Sicherheitskonzept erstellt.

Köln – In Köln gilt der 11.11. als hochheiliger Feiertag. Und auch bei Karnevalsfans außerhalb des Rheinlandes ist der Tag rot im Kalender eingetragen. Immerhin wird an dem Tag traditionell der Start in den Kölner Karneval gefeiert. „An jedem Hotspot sind mehrere Zehntausend, die unterwegs sind“, erklärt Polizeisprecher Christoph Schulte im Interview mit 24RHEIN. In der gesamten Stadt wird gefeiert.

Der 11.11. wird in Köln groß gefeiert – auch in diesem Jahr (Archivbild). © Rolf Vennenbernd/dpa

11.11. in Köln: Der Kölner Karneval 2023 im Überblick ► Am 11.11. wird traditionell der Start in die neue Karnevalssession gefeiert. ► Die Sessionseröffnung am 11.11. fällt in diesem Jahr auf einen Freitag. Das Sessionsmotto 2023 für den Kölner Karneval lautet „200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer“. ► In ganz Köln werden mehrere Sperrungen eingerichtet, damit die Leute sicher feiern können. Das hat auch Auswirkungen auf die Stadtbahn der KVB. Außerdem gilt wieder ein strenges Glasverbot. ► Von der Stadt oder dem Land sind aktuell keine strengen Corona-Regeln für den Kölner Karneval festgelegt. Einzelne Bars und Kneipen setzen jedoch eigene Maßnahmen an.

11.11. in Köln: Sessionseröffnung am Heumarkt live im WDR

Die sogenannte Sessionseröffnung am Heumarkt wird sogar vom WDR übertragen. Ab 10:30 Uhr wird die Veranstaltung gezeigt. Den ganzen Tag treten dann verschiedene Bands auf der Bühne mitten in der Altstadt von Köln auf. Darunter auch die Höhner. Allerdings tritt die Kult-Band ohne Henning Krautmacher. Der Sänger will sich um seine erkrankte Frau kümmern.

11.11.: Kölner Karneval in der Kritik – „Das ist Ballermann der übelsten Sorte“

Nicht nur am Heumarkt wird am 11.11. gefeiert. Auch in den Kneipen und im Studentenviertel rund um die Zülpicher Straße wird „Kölle alaaf“ im Chor gegrölt. Es scheint, als feiert die gesamte Stadt zusammen den sogenannten Sessionsstart. Doch das gefällt nicht allen. „Der Karneval an sich ist schön. Mit der Party-Zone an der Zülpicher Straße hat das aber nichts zu tun. Das ist Ballermann der übelsten Sorte“, appelliert Bezirksbürgermeister Andreas Hupke.

Anwohner befürchten, dass es auch in diesem Jahr am 11.11. wieder unschöne Szenen geben wird. „Es ist absurd: Ein Nachbarschaftsflohmarkt auf dem Rathenauplatz im Sommer 2022 wird von der Verwaltung nicht genehmigt, aber für den regelmäßig an Karneval stattfindenden Sauftourismus in unserem Viertel werden Straßen gesperrt und das Leben der Anwohner*innen wird massivst eingeschränkt“, beschwert sich die Bürgergemeinschaft Rathenauplatz. „Das sind Entscheidungen über die Köpfe der Menschen hinweg, die wir nicht mehr länger hinnehmen werden!“

Karneval Köln: Strenges Sicherheitskonzept für den 11.11.

Wie der Sessionsstart 2023 ablaufen wird, wird sich noch zeigen. Die Stadt hat in diesem Jahr allerdings ein komplett neues Sicherheitskonzept erstellen lassen. Vor allem im Bereich Zülpicher Straße gibt es nun strenge Sicherheitsmaßnahmen.

Am 11.11. gibt es für die Zülpicher Straße ein strenges Sicherheitskonzept © Stadt Köln

„Ziel ist es, ein relativ sicheres Feiern sicherzustellen“, sagt Stadtdirektorin Andrea Blome. Der gesamte Bereich wird abgeriegelt. Außerdem gibt es strenge Kontrollen und mehrere Schleusen, so will die Stadt Chaos und Überfüllung vermeiden. 24RHEIN berichtet live, wie der 11.11. in Köln abläuft. (jw)