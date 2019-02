Mischling stirbt nach Gassigang – Polizei warnt Hundebesitzer vor diesem Fehler!

Hund muss nach Spaziergang in Karlsruhe eingeschläfert werden (Symbolfoto).

Nachdem eine Frau mit ihrem Mischling spazieren gegangen ist, merkt sie, dass es dem Tier plötzlich immer schlechter geht. Der Mischling muss eingeschläfert werden – die Polizei hat einen Verdacht:

Karlsruhe - Wie HEIDELBERG24 berichtet, ist die Hundebesitzerin am Mittwochmittag mit ihrem Hund auf einem Fußweg in Karlsruhe unterwegs, führt das Tier an einer längeren Schleppleine. Erst zuhause bemerkt sie, dass mit ihrem Mischling etwas nicht stimmt!

Giftköder in Karlsruhe? Hund nach Spaziergang tot

Als das Tier daheim Futter bekommt, hat es plötzlich Schaum vor dem Maul. Der Tierarzt kann dem Hund nicht mehr helfen: Wegen einer Vergiftung muss er eingeschläfert werden.

Die Polizei warnt nun alle Hundebesitzer in Karlsruhe, beim Gassigang besonders vorsichtig zu sein und die Tiere auf keinen Fall etwas vom Boden fressen zu lassen! Noch ist nicht geklärt, ob in Karlsruhe, im Bereich der Neckarstraße, Giftköder ausgelegt wurden.

