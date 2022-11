Kann ich mein Kind auch ohne Stiko-Empfehlung gegen Corona impfen lassen?

Von: Yannick Hanke

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat eine Empfehlung für Corona-Impfungen bei Kleinkindern mit Vorerkrankungen ausgesprochen. Ist dies auch bei gesunden Kleinkindern ratsam?

Berlin – Die EU-Arzneimittelbehörde hatte Mitte Oktober 2022 „vorgelegt“: Damals wurde die Empfehlung ausgesprochen, dass Corona-Impfstoffe auch für Babys und Kleinkinder im Alter von sechs Monaten bis einschließlich vier Jahre zugelassen werden. Nun hat die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland „nachgelegt“ und erstmals eine Corona-Impfung für eben jene Altersgruppe empfohlen.

Doch gilt diese Impfempfehlung nur für Kinder aus Risikogruppen. Muss sich daran strikt gehalten werden oder dürfen auch gesunde Kinder gegen das Coronavirus und Varianten wie Omikron BQ.1.1 geimpft werden? Ein Überblick.

Für welche Kinder gilt die Stiko-Empfehlung zum Impfen? Welche Corona-Impfstoffe werden verwendet?

Grundsätzlich richtet sich die Stiko-Empfehlung unter anderem an Kinder, die zu früh auf die Welt gekommen sind. Zudem spielen bei der Bewertung des Risikos einer möglichen schweren Corona-Erkrankung verschiedene Vorerkrankungen eine Rolle. Zehn Prozent aller Kleinkinder würden laut Martin Terhardt, Stiko-Mitglied und Kinderarzt, zu einer Risikogruppe zählen. Vor allem Kinder mit Krankheiten, die Muskeln oder Nerven betreffen, seien besonders gefährdet.

Die Stiko-Empfehlung zur Corona-Impfung für Kleinkinder gilt bislang nur für jene, die Vorerkrankungen aufweisen. Wie verhält es sich mit gesunden Kleinkindern? © Moritz Frankenberg/dpa

Bei ihrer Impfempfehlung orientieren sich die Stiko-Experten wiederum an der Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Doch sind nicht alle verfügbaren Impfstoffe für Kleinkinder zugelassen. Generell wird eine Grundimmunisierung mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen. Bevorzugt soll mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer (Comirnaty) geimpft werden – alternativ mit dem Vakzin Spikevax von Moderna. Doch sind beide Impfstoff-Kandidaten noch nicht an die neuen Coronavirus-Varianten angepasst. Sie basieren noch auf dem Wildtypen des Virus, nicht aber beispielsweise auf die Subvariante Omikron BA.5.

Wird die Corona-Impfung künftig auch für Kleinkinder ohne Vorerkrankung von der Stiko empfohlen?

Die wahrscheinlich drängendste Frage vieler Eltern: Wird die Corona-Impfung in Zukunft denn auch für Kleinkinder ohne Vorerkrankungen empfohlen? Die Stiko-Empfehlung könnte dann angepasst werden, wenn künftig mehr Daten aus Impfstudien vorlegen sollten. Dann könnten auch weitere Impfstoffe von anderen Herstellern infrage kommen.

Die Stiko-Empfehlung richtet sich bislang nur an Kleinkinder mit Vorerkrankungen, da für Kinder ohne Vorerkrankung laut der Expertengruppe kaum die Gefahr eines schweren Covid-Verlaufs bestehe. Zudem wies Kinderarzt Terhardt gegenüber tagesschau.de darauf hin, dass das Immunsystem von Kleinkindern noch deutlich weniger ausgeprägt sei als das von Erwachsenen.

Bringt die Corona-Impfung von Kleinkindern auch Schutz für andere mit sich?

Natürlich habe sich die Stiko auch mit der Frage des sogenannten Drittschutzes beschäftigt. Hierbei geht es darum, ob Kleinkinder zum Schutz von gefährdeten Personen in ihrem Umfeld geimpft werden sollten. Laut der Stiko ist das aber nicht nötig. Terhardt sagte gegenüber tagesschau.de, dass die zusätzliche Schutzwirkung auf die Risikogruppe sehr gering ausfalle.

Auch bei der Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen hatte die Stiko eine vollständige Impfung zum Drittschutz bislang empfohlen. Diese Empfehlung wird nun relativiert. Stattdessen empfiehlt die Stiko in Zukunft die individuelle Abwägung unter Berücksichtigung des Elternwunsches.

Kann ich mein Kind auch ohne Stiko-Empfehlung gegen Corona impfen lassen?

Ungeachtet dessen, was die Stiko derzeit empfiehlt: Kann man sein Kind denn auch ohne diese Empfehlung gegen Corona impfen lassen? Ein generelles Impfverbot gibt es für Kinder von sechs Monaten bis unter fünf Jahren nicht. Wer also sein Kind gegen Corona impfen lassen möchte, kann das in Absprache mit dem Kinderarzt tun. Die zunächst eingeschränkte Impfempfehlung der Stiko heißt nämlich nicht, dass der Impfstoff für Kinder ohne Risikoerkrankung als schädlich eingestuft wird.

Hierbei würde es sich nämlich immer noch um eine individuelle Abwägung von Nutzen und Risiken durch die Eltern handeln. Das Risiko einer schweren Erkrankung, auch wenn es noch so gering sei, könne durch eine Impfung zusätzlich senken. Das betonte Kinderfacharzt Robin Kobbe gegenüber tagesschau.de. Laut Kobbe würde die Empfehlung auch den Kinderärzten helfen. Schließlich gebe ihnen die offizielle Impfempfehlung Sicherheit.