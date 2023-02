Kampf gegen den Klimawandel: Welche Rolle kann das BECCS-Verfahren spielen?

Von: Alexander Eser-Ruperti

Im Kampf gegen den Klimawandel müssen weltweit massiv Emissionen eingespart werden. Das geschieht langsam – was kann das sogenannte BECCS-Verfahren beitragen?

Berlin – Der Kampf gegen den Klimawandel bleibt ein Kampf für Erneuerbare Energien, auch in Deutschland. Fossile Energieträger sollen so schnell wie möglich weichen und durch nachhaltige Alternativen ersetzt werden. Die Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat deshalb erst kürzlich einen „Beschleuniger“ für Windkraft auf den Weg gebracht.

So gut das klingt, so ernüchternd sind die Aussichten: Es geht nur schleppend voran, bei den weltweiten CO₂-Einsparungen. Der Weltklimarat schlägt Alarm und glaubt, spezielle Verfahren zur CO₂-Entfernung aus der Atmosphäre wären nötig. Welche Rolle kann das sogenannte BECCS-Verfahren spielen?

Schlechte Klimawandel-Prognose: Was ist das BECCS-Verfahren und wie funktioniert es?

Der letzte Weltklimabericht liest sich einmal mehr wie eine Hiobsbotschaft, denn die Zeit zur Reduzierung der CO₂-Emissionen läuft weg. Es sind schlechte Klimawandel-Prognosen, denn kein Land liegt bei den Pariser Klimazielen aktuell im Zeitplan. Beim Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dem Weltklimarat, glaubt man deshalb auch auf neue Technologien zur Entfernung von CO₂ aus der Atmosphäre setzen zu müssen, wie die Deutsche Welle (DW) berichtet. Verfahren hierzu sind bisher wenig erprobt und umstritten, bedürfen weiterer Forschung. Eine dieser Technologien ist das sogenannte BECCS-Verfahren. Was genau hat es damit auf sich?

Bei der BECCS-Methode geht es auch Abholzung und die Verbrennung von Biomasse. Umweltschützer sind skeptisch. © Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Konkret geht es um die Gewinnung von Bioenergie bei zeitgleicher CO₂-Abscheidung inklusive unterirdischer Speicherung (BECCS). Der Begriff BECCS ist dabei die Abkürzzung für „Bio Energy Carbon Capture and Saving“. Bei dem Prinzip wird zur Energiegewinnung in Kraftwerken Biomasse verbrannt. Biomasse sind etwa Stroh, Energiepflanzen oder Holz. Im Prozess wird das frei gewordene CO₂ abgefangen und im Boden „gespeichert“, in anderen Worten: Tief in den Boden gepumpt, wo es bleibt. Die DW erklärt, Pflanzen hätten CO₂ aufgenommen, das beim Verbrennungsprozess wieder abgegeben würde. Durch das Abfangen und Speichern wird dem Kohlenstoffkreislauf insgesamt CO₂ entzogen, so der Plan – man spricht von „negativen Emissionen“.

Greenpeace sieht BECCS-Verfahren im Kampf gegen den Klimawandel kritisch

Doch es gibt Kritik. Der Guardian zitiert etwa den leitenden Wissenschaftler von Greenpeace UK, Doug Parr, mit einer klaren Botschaft: „Wir sehen keine Beweise dafür, dass BECCS ein nützlicher Weg zur Emissionsreduzierung ist“. Zuvor hatte es Berichte gegeben, Greenpeace würde die Praxis unterstützen, ganz zum Ärger Parrs. Generell sind viele NGOs und Klimaaktivisten skeptisch bei dem Ansatz, das Klima durch Abholzung und Verbrennung von Biomasse zu retten. Dennoch: Es gibt auch Stimmen, die große Potenziale sehen – zu ihnen gehört Meron Tesfaye.

Die DW zitiert das Mitglied der Non-Profit-Organisation Carbon180 mit einem Aufruf zur Offenheit: „Das Problem des Klimawandels ist zu groß, um eine Lösung wie BECCS im größtmöglichen Umfang unerforscht zu lassen, ungeachtet früherer Skepsis“, so Tesfaye. Auch er verweist indes auf lokale Gegebenheiten und Umweltaspekte, durch die BECCS nicht überall gleich genutzt werden können. Kritiker haben derweil viele offene Fragen: Wie sicherstellen, dass kein CO₂ entweicht und wie gewährleisten, dass im Prozess – etwa bei der Lagerung – nicht neue Emissionen entstehen? Auf vieles sind die Antworten noch schwammig.

BECCS, der Klimawandel und Erneuerbare Energien: Es geht um das Ende fossiler Brennstoffe

In der Debatte um BECCS und den Klimawandel geht es Umweltschützern im Kern um eines: Den definitiven, schnellen und bedingungslosen Ausstieg aus der Energiegewinnung durch fossile Brennstoffe. Dieser müsse vorangetrieben werden, heißt es. Der Verweis auf technische Lösungen zu Eindämmung von Emissionen dürfe davon nicht ablenken. Kurzum: Die Umstellung auf Erneuerbare Energien wie Windkraft oder Photovoltaik drängt. Kritiker des BECCS-Verfahrens fürchten, neuartige Verfahren könnten herangezogen werden, um unter Verweis auf sie das Ende fossiler Brennstoffe herauszuzögern.

Klar wird am Bericht des IPCC: Die Zeit wird knapp, um schwere Folgen zu vermeiden. An aufrichtigen Bemühungen zur Emissionssenkung führt kein Weg vorbei. Ob BECCS dazu gehören, oder sie viel mehr die Brennstoffindustrie am Leben halten sollen, daran scheiden sich die Geister.