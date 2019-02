Vater schiebt Sohn in Kinderwagen über Straße – dann erlebt er den Schock seines Lebens

Ein Vater schiebt am Mittwoch seinen zweieinhalbjährigen Sohn über eine grüne Fußgängerampel. Als plötzlich ein Citroën heranrast, muss er sofort reagieren:

Kaiserslautern - Ein 40-jähriger Vater schiebt am Mittwochmorgen (20. Februar) seinen Sohn in einem Kinderwagen durch Kaiserslautern. In Höhe eines Förderzentrums will der Mann die Straße an einem Fußgängerweg überqueren, wie mannheim24.de* berichtet.

Als die Ampel grün zeigt, geht er los. Da rast plötzlich ein dunkler Citroën heran. Der Fahrer des Wagens bremst nicht, versucht nicht auszuweichen, sondern brettert einfach weiter!

Vater reißt Kinderwagen zur Seite und verhindert Unfall

Geistesgegenwärtig reißt der Vater den Kinderwagen, in dem sein zweieinhalbjähriger Sohn liegt, zur Seite und verhindert so den sicheren Unfall. Der Citroën-Fahrer fährt einfach weiter.

Trotz des Schocks kann sich der Vater das Nummernschild merken und verständigt die Polizei. Gegen den 21-jährigen Fahrer wird jetzt ermittelt.

