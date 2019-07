Seit Juni vermisster deutscher Wanderer in Österreich tot aufgefunden

Ein seit Ende Juni in Österreich vermisster deutscher Wanderer ist am Wochenende tot aufgefunden worden. (Symbolbild)

Kärnten - Ein seit Ende Juni in Österreich vermisster deutscher Wanderer ist am Wochenende tot aufgefunden worden. Der Mann war nach einem Bericht der österreichischen Nachrichtenagentur APA zuletzt am 28. Juni in Heiligenblut am Großglockner gesehen worden.

Vermutlich sei der 68-Jährige beim Klettern im Bereich der Möllschlucht in Kärnten abgestürzt.

Ein Bergretter habe den Leichnam des Deutschen am Samstagabend während eines Spaziergangs gefunden. Laut Polizei lag die Leiche bereits zwei Wochen im Wasser.

Am Sonntagvormittag ereignete sich in der Nähe der Frauenalpl ein Drama. Ein 36-jähriger Wanderer rutschte aus und stürzte 100 Meter in den Tod.

Anfang Juli kam es ebenfalls zu einem tragischen Zwischenfall. Ein Deutscher stürzte beim Wander im österreichischen Vorarlberg in eine Steilrinne. Der Hubschrauber konnte ihn nur mehr tot bergen.

Zuletzt verschwand ein 26-Jähriger beim Wandern. Er konnte noch einen Notruf absetzen, jedoch keine Ortsangaben machen.

afp