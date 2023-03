Jurist zeigt Klimaaktivisten an

Diese Protestversammlung ist genehmigt. Bedingung: Niemand klebt sich fest. © Marius Bulling

Der Freidemokrat und Rechtsanwalt Manuel Reiger sieht Straßenblockade als Nötigung und erstattet Strafanzeige. Mehr dazu lesen Sie hier:

Aalen - Manuel Reiger, Kreistagsmitglied (FDP) und Rechtsanwalt, meldet sich wegen der jüngsten Aktion der „Letzten Generation“ in Aalen (Ostalbkreis) zu Wort: Reiger erklärt, in einer Demokratie seien rechtstaatliche Prinzipien die Brandmauer gegen Willkür und Totalitarismus. Rechtsstaat bedeute unter anderem: Besteht der Anfangsverdacht einer Straftat, ist der Staatsanwalt verpflichtet, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.

Eine Blockade einer Straße im morgendlichen Verkehr und dadurch verursachter Stau, wie am vergangenen Mittwoch in Aalen durch die sogenannte „Letzte Generation“ durchgeführt, begründet laut Reiger den Anfangsverdacht einer (versuchten) Nötigung. Reiger: „Es geht nicht an, dass das Ordnungsamt der Stadt Aalen versucht hat, dies nachträglich sogar noch zu legalisieren.“ Wieso der FDP-Mann nun selbst Anzeige erstattet hat, verrät die Schwäbische Post.