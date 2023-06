Hitzewelle kommt nach NRW: 36 Grad könnten erst der Anfang sein

Teilen

Es soll noch heißer und wärmer in Deutschland werden. Wetter-Experten berichten von bis zu 36 Grad in NRW – und da ist noch Luft nach oben.

Hamm - Bereits jetzt herrschen sonnig warme Temperaturen in Nordrhein-Westfalen. Doch Wetter-Experten erklären: Da ist noch Luft nach oben. Experten sprechen von einer Mega-Hitze, die in der zweiten Juni-Hälfte nach NRW kommen könnte. Wann die Hitzewelle kommt und wie heiß es werden soll, hat wa.de zusammengefasst.

Mega-Hitze: Temperaturen bis zu 36 Grad in NRW – und da ist sogar noch Luft nach oben

Die besonders heißen Tage sollen am Wochenende vom 24. und 25. Juni kommen. Während am Wochenende davor noch mit moderateren Temperaturen von bis zu 33 Grad gerechnet wird, könnten Menschen aus NRW eine Woche später so richtig ins Schwitzen kommen. Bis zu 36 Grad seien hier laut Jung möglich. Und da sei sogar noch Luft nach oben.

Die Trockenheit soll auch weiterhin bleiben. Lediglich im Osten herrscht hin und wieder eine Regenwahrscheinlichkeit. Doch dabei handelt es sich vermehrt um einzelne Gewitter“, erklärt Meteorologe Dominik Jung mit Blick auf die Wetter-Prognose der nächsten Tage.