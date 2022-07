Sternschnuppen 2022: Perseiden tummeln sich im Juli am Nachthimmel

Von: Patrick Klapetz

Teilen

Sternschnuppen erzeugen Leuchtspuren am Himmel – ein beeindruckender Anblick am Nachthimmel. © imago/Sylvio Dittrich

Die ersten Sternschnuppen im Sommer erscheinen bereits im Juli 2022 am Nachthimmel. Doch nicht für alle von ihnen lohnt sich der Blick nach oben.

Bremen – Die lauen Sommernächte bieten oft einen klaren und freien Himmel, um Sterne, Planeten und andere astronomische Ereignisse zu beobachten. Die ersten Sternschnuppen lassen sich im Juli 2022 am Firmament bestaunen. Doch welche Sternschnuppen kann man im Sommer beobachten? Wie viele Sternschnuppen fliegen in den lauwarmen Sommernächten am Himmel entlang? Welche Sternschnuppen-Schauer wie die Perseiden sind besonders lohnenswert? Und welche nicht?

Sternschnuppen 2022: Perseiden tummeln sich am Nachthimmel im Sommer

Der Sommer 2022 ist ideal zum Beobachten von Sternschnuppen. Die Nächte sind meistens klar und mild, weswegen es keine dicke Winterkleidung braucht. Die Perseiden gehören zu den stärksten und bekanntesten Sternschnuppenregen des Jahres und sind erneut im Sommer am Nachthimmel zu sehen.

Sternschnuppen im Sommer 2022: Neben den Perseiden noch weitere Schauer zu sehen

Die Perseiden sind aber nicht die einzigen Sternschnuppen im Sommer 2022: Die ersten Sternschnuppen sind die Delta-Aquariiden oder auch Juli-Aquariiden genannt. Ab dem 12. Juli erscheinen die ersten Sternschnuppen der Delta-Aquariiden in südlicher Himmelsrichtung. Am 30. Juli 2022 erreichen die Delta-Aquariiden ihren Höhepunkt mit bis zu 25 Sternschnuppen pro Stunde.

Doch das Maximum der zenitalen stündlichen Rate (engl. Zenithal Hourly Rate; kurz: ZHR) von Sternschnuppen-Strömen wird nur bei idealen Bedingungen erreicht – und die herrschen meistens nicht. Die Faustregel besagt: Die Hälfte der angegebenen ZHR ist ein guter Richtwert, wenn man wissen will, wie viele Sternschnuppen man pro Stunde tatsächlich beobachten kann.

Die wichtigsten Infos zu Sternschnuppen

Was ist Sternschnuppe? Was wir am Himmel als Sternschnuppen sehen, ist nichts anderes als Staub und kleine Gesteinskörner. Diese kleinen Teilchen stammen von anderen Himmelskörpern wie Asteroiden, Kometen und Meteore. Wenn sich diese auf ihrer Umlaufbahn der Sonne annähern, verlieren sie kleine Steine und Staubteilchen, die einen Schweif hinterlassen. Wenn die Erde durch diesen Schweif fliegt, kann es zu dem astronomischen Phänomen der Sternschnuppen kommen.

Sternschnuppen im Juli 2022: Warum Sternschnuppen leuchten?

Warum leuchten Sternschnuppen? Beim Eindringen in die Erdatmosphäre werden die Staubkörner und kleinen Steine abgebremst. Dadurch werden sie aufgeheizt und verdampfen. „Was wir als Sternschnuppe sehen, sind allerdings hauptsächlich Luftmoleküle, die von den Staubteilchen ionisiert werden“, erklärt Carolin Liefke gegenüber kreiszeitung.de. Sie ist Astronomin am Haus der Astronomie in Heidelberg. Bei der Ionisierung werden Elektronen von Atomen getrennt. Wenn das Atom danach wieder ein Elektron einfängt, wird Energie freigesetzt, die als Licht ausgesendet wird. Auf der Erde zeigt sich dann eine helle Leuchterscheinung, eine Sternschnuppe.

Sternschnuppen 2022 wie die Perseiden: Welche Schauer lohnen sich im Sommer besonders

Die Sternschnuppen der Delta-Aquariiden sausen noch bis zum 23. August über den Nachthimmel. Abseits des Höhepunkts werden es aber weniger Sternschnuppen pro Stunde sein. Wirklich lohnenswert ist der Blick in den Himmel bei den Delta-Aquariiden nicht. Anders sieht es bei den Perseiden aus, die als Highlight der Sternschnuppen 2022 gelten und das auch zurecht sind.

Die Sternschnuppen der Perseiden zeigen sich zwischen dem 17. Juli und 24. August 2022. Die Perseiden erreichen ihren Höhepunkt in der Nacht vom 12. auf den 13. August 2022 mit bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde. Mit etwas Glück kann man bei diesem Meteorstrom um die 50 Sternschnuppen pro Stunde in nordöstlicher Himmelsrichtung erkennen.

Sternschnuppennacht 2022: Wann sind die Perseiden zu sehen?

Wann ist die Sternschnuppennacht 2022? Mit bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde sind die Perseiden das Sternschnuppen-Ereignis des Jahres 2022. Im Zeitraum vom 17. Juli bis 24. August erreicht der Meteorschauer seinen Höhepunkt in der Nacht auf den 13. August 2022.

Im Sommer gibt es noch mehr Sternschnuppen-Erscheinungen wie die Alpha-Aurigiden zwischen dem 28. August und 5. September oder die Pisciden zwischen dem 16. August und 8. Oktober. Doch diese und weitere Meteorströme sind nur sehr schwach ausgeprägt. Ein Blick in den Himmel lohnt sich da nicht. Vertrauen Sie lieber auf die Perseiden oder schauen Sie sich die Sternen-Konstellation des Sommerdreiecks an.

Astronomische Ereignisse im Juli 2022

Kein Glück mit den Sternschnuppen? Im Juli 2022 gibt es noch weitere spannende astronomische Ereignisse. Über den gesamten Juli 2022 hinweg können sie das Sommerdreieck am Himmel beobachten. Der Vollmond wird als Supermond im Juli 2022 am Firmament stehen und der Mond wird für dieses Jahr seinen erdnächsten Punkt erreichen. Doch wann ist Vollmond, um den Supermond im Juli 2022 in seiner „vollen Pracht“ zu bewundern? Die Antwort ist simpel: am 13. Juli.

Darüber hinaus werden in der Nacht zum 16. Juli 2022 Saturn und Mond in Konjunktion stehen und in der Nacht zum 19. Juli werden Jupiter und Mond in Konjunktion zueinanderstehen. Die schmale Mondsichel wird am 23. und 24. Juli am Goldenen Tor der Ekliptik stehen und die Planeten Mars, Jupiter und Saturn werden wie eine Lichterkette über den Nachthimmel hinweg wandern.