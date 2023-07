Jugendliche Leiche aus der Elbe geborgen

Von: Sebastian Peters

Der 16-jährige Jugendliche ging am Sonntag beim Schwimmen in der Elbe plötzlich unter. Nur wenige Tage später haben nun Rettungskräfte seine Leiche aus der Elbe geborgen.

Hamburg – Am Donnerstagabend, 13. Juli, entdeckten Fußgänger einen leblosen Körper in der Elbe nahe Rissen. Unmittelbar nach dem Notruf rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg an. Darunter auch ein Hubschrauber. Bei der leblosen Person handelte es sich um einen Jugendlichen. Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

16-jährige Junge ging in der Elbe unter – Feuerwehr findet Wasserleiche Tage später

Am vergangenen Sonntag ereignete sich am Falkensteiner Ufer ein dramatischer Badeunfall, bei dem ein 16-Jähriger während des Schwimmens in der Elbe verschwand. Umfangreiche Suchaktionen, die mit Feuerwehrbooten, Tauchern und einem Hubschrauber durchgeführt wurden, blieben ergebnislos. Trotz fortgesetzter Suchmaßnahmen durch die Polizei am folgenden Tag konnte der Vermisste nicht aufgefunden werden.

Die traurige Gewissheit wurde schließlich am Donnerstagabend bestätigt, als gegen 18.25 Uhr eine leblose Person in der Elbe gesichtet und gemeldet wurde. Daraufhin gelang es Feuerwehrkräften, einen männlichen Leichnam zu bergen. Der Tote wurde zur weiteren Untersuchung ins Institut für Rechtsmedizin gebracht.