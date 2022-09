Jörg Wontorra: Trennung von Susanne Bausch nach sechs Jahren

Jörg Wontorra ist wieder Single – und das offenbar schon seit einem halben Jahr. Kommt es jetzt zum Rosenkrieg zwischen ihm und Ex-Freundin Susanne Bausch?

Marbella/Bremen – Bei Jörg Wontorra und seiner Lebensgefährtin Susanne Bausch hat es sich ausgeturtelt. Überraschend gab der Sportmoderator jetzt bekannt, dass Bausch und er kein Paar mehr sind. „Frau Bausch und ich sind bereits seit einem halben Jahr getrennt“, so Wontorra gegenüber dem Bunte-Magazin. Seit 2016 waren Jörg Wontorra und die 16 Jahre jüngere Susanne Bausch zusammen, die Trennung soll von der Boutique-Besitzerin ausgegangen sein.

Trennung von Susanne Bausch: Jörg Wontorra spricht von „sehr gutem Verhältnis“

Jörg Wontorra war bereits dreimal verheiratet. Von 1976 bis 1986 hielt die Ehe mit Claudia Wontorra, seiner zweiten Ehe mit Ariane Wontorra, die er 1988 heiratete, entstammen die Kinder Marcel und Laura Wontorra. In dritter Ehe war Jörg Wontorra mit Heike Wontorra verheiratet, seit 2016 sind die beiden offiziell getrennt. „Seit sechs Wochen bin ich rechtskräftig von meiner Frau geschieden“, so Wontorra jetzt gegenüber der Bunten. Nun ist Jörg Wontorra also frisch geschieden und zudem nicht mehr ganz so frisch getrennt von Susanne Bausch.

2021 besuchten sie noch gemeinsam den Deutschen SportpresseBall, zukünftig gehen Susanne Bausch und Jörg Wontorra getrennte Wege. © IMAGO/Future Image

Jörg Wontorra betont, dass er und Susanne Bausch sich auch nach der Trennung gut verstehen. „Frau Bausch und ich haben ein sehr gutes Verhältnis, wir sind nach wie vor befreundet und waren heute zusammen golfen“, betont der Vater von Moderatorin Laura Wontorra, die in der Talkshow „Riverboat“ einmalig Sebastian Fitzek ersetzt, im Gespräch mit dem Bunte-Magazin. Das scheint seine Ex-Freundin allerdings ein wenig anders zu sehen.

Jörg Wontorra und Susanne Bausch: Streit ums Geld nach der Trennung

Die Trennung von Jörg Wontorra beschreibt Susanne Bausch im Interview mit Bunte als „eher sehr unschön“. Gemeinsame Aktivitäten habe es definitiv nicht gegeben. „Das hat Jörg sich vielleicht gewünscht, dass ich mit ihm golfen gehe. Wir haben seit unserer Trennung vor gut sechs Monaten so gut wie keinen Kontakt mehr. Nachdem ich mich getrennt habe, haben wir uns danach vielleicht noch einmal getroffen.“ Im Raum stand laut Bunte auch eine ominöse Zahlung von 250.000 Euro an Susanne Bausch, die Wontorra habe tätigen wollen, was der Moderator aber abstreitet.

„Es gibt keinerlei Forderungen – von niemandem. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Wir waren nicht verheiratet“, so Jörg Wontorra gegenüber der Bunten. Ganz anders beschreibt Susanne Bausch die Diskussion um die 250.000 Euro – Wontorra habe diese Summe von ihr verlangt, er habe ihr „penibel vorgerechnet, was ich ihn in den letzten sechs Jahren alles gekostet hätte“. Inzwischen scheinen sich die Wogen zumindest ein wenig geglättet zu haben, im Interview mit dem Bunte-Magazin räumt Susanne Bausch ein: „Ich entschuldige seine Reaktion mal damit, dass er emotional sehr angegriffen war in dem Moment.“