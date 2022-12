Jörg Kachelmann: „Ich finde die Hofers und Gottschalks dieser Welt unangenehm“

Nach 30 Jahren TV-Erfahrung beendet Jörg Kachelmann seine Karriere als Moderator. Anders als manche Kollegen wolle er nicht noch mit 65 Jahren vor der Kamera stehen.

München - Jörg Kachelmann ist seit den frühen 90ern nicht mehr aus dem Deutschen Fernsehen wegzudenken: Als ARD-Wetterexperte in der Sendung „Das Wetter im Ersten“ oder zuletzt als Moderator der MDR-Talkshow Riverboat. Doch nach drei Jahren verlässt der Moderator nun auch diese Sendung - allerdings nicht ohne einen Seitenhieb gegen seine Kollegen Thomas Gottschalk und Jan Hofer.

Kachelmann wettert gegen Hofer und Gottschalk: „Unangenehm“

Bereits Anfang des Jahres hatte Jörg Kachelmann angekündigt, seine Stelle als Moderator bei „Riverboat“ Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Am Freitag (16. Dezember) führt Kachelmann mit der Jubiläumsfolge dann durch die letzte Sendung des Jahres - für ihn die allerletzte letzte Sendung.

In einem Interview mit der Zeitschrift Superillu erklärte Kachelmann nun die Gründe für seinen Ausstieg im TV. „Ich habe schon letztes Jahr gespürt, dass ich nicht in der Glotze 65 werden möchte“, sagte der 64-Jährige dem Magazin. Einen Seitenhieb konnte er sich allerdings nicht verkneifen: „Ich finde die Hofers und Gottschalks dieser Welt unangenehm, deren Ego davon abhängt, dass sie in eine Kamera gucken können.“ Der ehemalige Tagesschausprecher Jan Hofer und „Wetten, dass“-Legende Thomas Gottschalk sind auch mit über 70 noch regelmäßig im TV zu sehen.

Wetterexperte Jörg Kachelmann beendet Moderator-Laufbahn

Mit einem Comeback des Moderators ist wohl eher nicht zu rechnen. Im Interview blickte Kachelmann dennoch auf eine schöne Zeit zurück: „Es war schön in all den Jahren. Ich hatte aber auch den Vorteil, dass ich viel über Land und Leute wusste und ich mich so nie als Fremdkörper und Besserwessi fühlte.“

Beruflich wolle er dennoch erstmal mit dem Fernsehen abschließen. „Glotze durch, berufliche Ideen durch. Vielleicht noch ein Buch, ein Podcast. Mal sehen“, sagte der Meteorologe über seine beruflichen Pläne. Nebenbei betreibt Kachelmann derzeit auch noch den meteorologischen Dienst „kachelmannwetter.de“. (sf)