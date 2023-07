Jobs und Karriere bei EnBW: Vom Praktikant bis zum Leiter der IT – so hoch sind die Gehälter

Als drittgrößtes Energieunternehmen in Deutschland bietet EnBW viele Karrieremöglichkeiten. Das lässt sich in diversen Positionen und Anstellungen bei EnBW verdienen.

Karlsruhe - „EnBW Energie Baden-Württemberg AG – unser Name verweist auf unsere Wurzeln und unser Engagement“, heißt es auf der Webseite des Energieversorgers. Das zeigt sich auch anhand der Mitarbeiterzahlen im Ländle: Rund 70 Prozent der Mitarbeiter von EnBW sind in Standorten im Südwesten angestellt. Neben dem Hauptsitz in Karlsruhe ist das Unternehmen auch in der Landeshauptstadt Stuttgart mit einem Verwaltungskomplex mit rund 2.000 Mitarbeitern vertreten. 2023 eröffnete EnBW dort zudem einen Schnellladepark für E-Autos.

EnBW bietet eine breite Palette von Geschäftsfeldern, darunter Energieerzeugung, -handel, Netzbetrieb, Vertrieb und erneuerbare Energien. Dadurch eröffnen sich zahlreiche Karrieremöglichkeiten für Mitarbeiter mit unterschiedlichen Fachrichtungen und Interessen. Außerdem bietet das Unternehmen aus Karlsruhe spannende Aufgaben, attraktive Vergütung, Entwicklungsmöglichkeiten und zahlreiche Benefits. Viele stellen sich aber vor allem eine Frage in Bezug auf eine Anstellung beim Energieversorger: Wie viel verdient man bei der EnBW?

Unternehmen EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) Gründung 1997 Hauptsitz Karlsruhe, Deutschland Geschäftsfelder Energieerzeugung und -handel, Netzbetrieb, Vertrieb, Erneuerbare Energien, Energiedienstleistungen Vorstandsvorsitzender Andreas Schell Mitarbeiterzahl 26.980 (2022) Umsatz 56 Milliarden Euro (2022)

Arbeiten bei EnBW: So zufrieden sind Mitarbeiter beim Energieversorger aus Baden-Württemberg

Auch wenn EnBW seine Wurzeln in Baden-Württemberg hat, ist der Konzern deutschlandweit vertreten. Das Tochterunternehmen Yello Strom hat seinen Sitz in Köln, Watt Energie in Frankfurt. Auch in Berlin sowie in Hamburg ist EnBW mit Standorten vertreten. Jobsuchende, die Interesse an einer Anstellung bei EnBW haben, sind somit nicht ausschließlich auf Arbeitsplätze in Baden-Württemberg angewiesen. Wer unbedingt im Südwesten Karriere machen möchte, sollte es in diesen Städten versuchen: Hier verdienen Arbeitnehmer in Baden-Württemberg am besten.

Ein attraktiver Arbeitgeber ist der Energieversorger auch hinsichtlich der Gehälter und Benefits. Auf kununu.com haben über 650 Mitarbeiter 662 Angaben zum Gehalt gemacht, knapp 930 haben zudem EnBW als Arbeitgeber in den Kategorien Karriere und Gehalt, Unternehmenskultur, Arbeitsumgebung sowie Vielfalt bewertet. Im kununu Score, also dem Durchschnitt aller Bewertungen von Mitarbeitern sowie Bewerbern, erreicht das Unternehmen aus Baden-Württemberg 3,9 von 5 Sternen.

Karriere und Gehalt: 3,9 Sterne

Unternehmenskultur: 4,1 Sterne

Arbeitsumgebung: 4,2 Sterne

Vielfalt: 4,2 Sterne

EnBW bietet wettbewerbsfähige Gehälter. Zusätzlich dazu gibt es attraktive Zusatzleistungen wie flexible Arbeitszeitmodelle, betriebliche Altersvorsorge, Mitarbeiteraktienprogramme, Weiterbildungsmöglichkeiten und andere Benefits, wie aus den Bewertungen auf kununu hervorgeht. Als beste Arbeitgeber hinsichtlich Zufriedenheit zählen laut kununu diese Arbeitgeber in Baden-Württemberg.

Jobs bei EnBW: Führungsebene und IT-Bereich am besten bezahlt – bis zu 125.000 Euro im Jahr

Die Gehaltszufriedenheit bei EnBW ist enorm hoch. Auf kununu gaben 79 Prozent der Bewertenden an, ihr Gehalt als gut oder sehr gut zu empfinden. Bezüglich der Gehälter ist zu beachten, dass diese bei EnBW von verschiedenen Faktoren wie Qualifikation, Erfahrung, Position, Standort und der allgemeinen wirtschaftlichen Situation beeinflusst werden. So steigt zum Beispiel in diesen Jobs das Gehalt mit wachsender Berufserfahrung extrem an. Die genannten Gehälter bei EnBW bilden einen Durchschnitt der Gehaltsangaben auf kununu und können sich im Laufe der Zeit ändern.

Der Energieversorger EnBW bietet Arbeitnehmern ein großes Anstellungsfeld. © dpa/Marijan Murat

Mit zunehmender Berufserfahrung und Verantwortung steigen die Gehälter bei EnBW kontinuierlich an. In der IT-Abteilung beispielsweise können Fachkräfte mit Berufserfahrung zum Beispiel als Controller ein Jahresgehalt von durchschnittlich 70.800 Euro brutto erzielen.

Auf der Führungsebene bietet EnBW attraktive Verdienstmöglichkeiten. Die Gehälter für Führungskräfte variieren stark je nach Position und Verantwortungsbereich. Als Leiter der IT kann man mit einem Jahresgehalt von 125.000 Euro oder mehr rechnen. Ähnlich hoch sind auch die Gehälter beim Schrauben-Imperium Würth. Für Teamleiter bei EnBW liegt das Gehalt in der Regel bei durchschnittlich 84.900 Euro brutto pro Jahr. Natürlich sind diese Angaben Durchschnittswerte und können je nach individueller Qualifikation und Erfahrung variieren.

In diesen Jobs gibt es bei EnBW das höchste Gehalt:

Jobtitel Jahresgehalt brutto Leiter IT 125.300 Euro Jurist 118.700 Euro Abteilungsleiter 117.900 Euro Kraftwerkingenieur 110.700 Euro Schichtführer 108.200 Euro Asset Manager 101.000 Euro Legal Counsel 96.900 Euro Leiter Vertrieb 90.700 Euro Berater 90.100 Euro Leiter Außendienst 90.000 Euro Risikomanager 86.200 Euro Analyst 86.000 Euro Softwarearchitekt 86.000 Euro Teamleiter 84.900 Euro Informatik-Ingenieur 83.000 Euro Scrum Master 82.200 Euro Manager 82.100 Euro Heizwerkführer 82.000 Euro Bauingenieur 81.700 Euro Coach 81.100 Euro Projektmanager 72.600 Euro Controller 70.800 Euro Manager Business Development 69.700 Euro

Ausbildung, Praktikum, Studium: EnBW hat ein großes Angebot für Berufseinsteiger

Als einer der größten Arbeitgeber in der Energiebranche bietet EnBW zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten für junge Talente. Neben diversen Ausbildungsberufen kann man bei EnBW auch ein berufsbegleitendes und duales Studium absolvieren. Praktikanten und Werkstudenten haben zudem die Chance, praktische Erfahrungen zu sammeln und Einblicke in verschiedene Unternehmensbereiche zu erhalten. Die Gehälter für Praktikanten liegen bei EnBW üblicherweise im Durchschnitt bei 18.400 Euro im Jahr, abhängig von der Dauer des Praktikums und dem Studienfortschritt des Bewerbers. Diese Praktikumsplätze sind laut einem Ranking in Deutschland am besten bezahlt.

Gehälter bei EnBW Energie Baden-Württemberg AG mit dem niedrigsten Mittelwert:

Jobtitel Jahresgehalt brutto Marktforschungsassistent 52.600 Euro Buchhalter 52.100 Euro Sachbearbeiter Vertriebsinnendienst 51.700 Euro Sachbearbeiter 51.400 Euro Customer Service Manager 50.700 Euro Betriebswirtschafter 49.400 Euro Servicemonteur 47.800 Euro Handwerker 47.500 Euro Kaufmännischer Angestellter 47.400 Euro Elektriker 47.200 Euro Sachbearbeiter Personal 45.500 Euro Industriemechaniker 44.000 Euro Monteur 42.400 Euro Anlagenbauer 41.400 Euro Elektroniker 41.300 Euro Mechatroniker 37.000 Euro Office Administrator 36.800 Euro Kundenberater 36.000 Euro Werkstudent 26.800 Euro Praktikant 18.400 Euro

(Quelle: kununu.com, Stand vom 12. Juli 2023)