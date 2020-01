Messer-Attacke in Jobcenter: Mann kündigte die Tat mit unglaublichen Worten auf Twitter an

Kunde greift Mitarbeiterin in Rottweiler Jobcenter mit Messer an

Mit einem Messer hat ein Mann am Donnerstag eine Jobcenter-Mitarbeiterin angegriffen. Der Mann wurde festgenommen. Tags zuvor kündigte er seine Tat auf Twitter an.

Mit einem Messer hat ein Mann am Donnerstag eine Jobcenter-Mitarbeiterin in Rottweil angegriffen.

Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, der Mann festgenommen.

Das Motiv war zunächst noch unklar.

Update 20.04 Uhr: Nach der Messerattacke auf eine Jobcenter-Mitarbeiterin in Rottweil herrscht über das Motiv des mutmaßlichen Täters weiter Unklarheit. Wie nun bekannt wurde, soll der vor Ort verhaftete 58-jährige Deutsche sein Handeln angekündigt haben. Wie bild.de (Artikel hinter Bezahlschranke) berichtet, schrieb er auf Twitter: „Ich werde morgen eine Person des Jobcenters töten.“

Auf dem Twitterprofil des mutmaßlichen Täters finden sich diese Worte allerdings nicht, womöglich wurde der Tweet gelöscht. Weiterhin zu lesen ist aber ein Beitrag, der um 10.58 Uhr, also zur Tatzeit, veröffentlicht wurde. Der 58-Jährige schreibt: „Drei Stiche, warte auf Polizei.“ Nach seiner Attacke stellte sich der Mann den Behörden und wurde vor Ort festgenommen. Derzeit befindet er sich in einer psychiatrischen Klinik.

Wie auf dem Profil weiterhin zu lesen ist, hatte der Mann wohl einen Termin beim Jobcenter. Am Mittwoch teilte er ein amtliches Schreiben der Behörde für Donnerstag, 16. Januar um 10.30 Uhr. Dort heißt es, dass man mit dem 58-Jährigen über dessen „aktuelle berufliche Situation“ sprechen möchte. Der Tweet ist mit den Worten „Das nennt man Vorladung, darauf folgend die Hauptladung“ versehen.

Messer-Attacke in Jobcenter: Mitarbeiterin in Klinik geflogen - Polizei offenbart Täter-Hintergrund

Update 17.25 Uhr: Auf Twitter gab es sofort wieder Spekulationen über den Hintergrund des Täters. Ein User schrieb: „Ich kenne keinen Deutschen, der mit einem Messer bewaffnet in ein Jobcenter geht.“ Darauf antwortete die zuständige Polizei Konstanz souverän: „Wir schon. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Deutschen. Ohne Migrationshintergrund.“

Der entsprechende Screenshot geht derzeit viral im Netz:

Schwerer Angriff auf Mitarbeiterin des Jobcenters in #Rottweil @PolizeiKonstanz reagiert souverän auf Vorurteile. pic.twitter.com/hv3FHRDGPD — Dresden Place to be! (@BuntesDresden) January 16, 2020

Update 16.46 Uhr: Der mutmaßliche Täter hat am Donnerstag gegen 11 Uhr das Jobcenter in Rottweil betreten und ist in die siebte Etage gegangen. Dort griff der 58-Jährige wenig später eine Angestellte des Jobcenters an. Ihre Kollegen riefen die Polizei. Das berichtet Bild.de. Der mutmaßliche Täter ließ sich vor Ort widerstandslos festnehmen. Noch ist unklar, warum er die Mitarbeiterin des Jobcenters Angriff.

Klar ist aber: Er kam zu spät. Am Morgen hatte er einen Termin gehabt, zu dem er zwar zu spät gekommen sei, ihn aber dennoch wahrgenommen habe, zitiert die Bild die Staatsanwaltschaft. Im Rahmen dieses Termins muss es dann zu dem Angriff gekommen sein. Woher der Mann das Messer hatte, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Baden-Württemberg/Rottweil: Brutale Messer-Attacke auf Mitarbeiterin im Jobcenter

Erstmeldung vom 16. Januar:

Rottweil - Im Jobcenter im baden-württembergischen Rottweil ist eine 50-jährige Mitarbeiterin von einem mit einem Messer bewaffneten Mann angegriffen worden. Die Frau sei in notärztlicher Behandlung, es sei ein Rettungshubschrauber angefordert worden, teilte die Polizei in Konstanz am Donnerstag mit. Der mutmaßliche Angreifer sei noch am Tatort festgenommen worden.

Der Tatverdächtige habe die Frau nach ersten Erkenntnissen in einem oberen Stockwerk eines durch das Jobcenter genutzten Bürohochhauses attackiert und schwer verletzt. Zum Motiv und zur Identität des Angreifers machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

#Rottweil Am Tatort im Jobcenter hat unsere Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Ein Hintergrund der Tat ist bisher noch nicht bekannt. — Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) 16. Januar 2020

In München wurde kürzlich eine Polizistin bei einer Messerattacke schwer verletzt.* Bei Paris hat sich am 3. Januar eine Messerattacke ereignet. Ein Mensch wurde getötet, mehrere verletzt. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar.

dpa

