Obwohl Anwohner in letzter Sekunde klagte: Open-Air-Festival darf stattfinden

Von: Thomas Kemmerer

2022 findet in Bonn wieder Jeck im Sunnesching statt (Archivbild) © Robin Böttcher/Jeck im Sunnesching

In der Bonner Rheinaue soll am Samstag „Jeck im Sunnesching“ gefeiert werden – mit vielen Bands und zehntausenden Zuschauern. Ein Anwohner wollte das aber in letzter Sekunde verhindern.

Update vom 25. August 2022, 14:51 Uhr: Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden: Das Festival „Jeck im Sunnesching Bonn“ darf in der Rheinaue stattfinden. Es wies damit den Eilantrag eines besorgten Anwohners ab.

Bonn – Es ist ein Fall, dessen gewisse Dramatik Menschen außerhalb des Rheinlands vermutlich nur schwer nachvollziehen können: Wenige Tage vor dem jecken Festival „Jeck im Sunnesching Bonn“, steht die beliebte Open-air-Veranstaltung in der Bundesstadt mit zehntausenden Feiernden vor dem Aus.

Ein Anwohner der Rheinaue, wo die Sause am Samstag steigen soll, hat einen Eilantrag gestellt: Er klagt gegen die Stadt Bonn, die „Jeck im Sunnesching 2022“ genehmigt hat. Sein Problem: die Musik, die Menschen – der Lärm. Das ist ihm alles zu viel.

Die Stadtverwaltung um Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner sieht sich im Recht. Gegenüber dem Verwaltungsgericht argumentiert die Behörde, dass jede Kommune nach dem Freizeitlärmerlass des Landes Nordrhein-Westfalen jährlich bis zu 18 sogenannte „seltene Ereignisse“ durchführen darf.

Das ist „Jeck im Sunnesching“

„Jeck im Sunnesching“ ist ein Open-air-Festival mit bekannten kölschen Bands wie Kasalla, Brings und Cat Ballou

Open-air-Festival mit bekannten kölschen Bands wie Kasalla, Brings und Cat Ballou Viele Besucher feiern kostümiert von 11 bis 20 Uhr die rheinische Lebensart – und das Kölsch

von 11 bis 20 Uhr die rheinische Lebensart – und das Kölsch Hinter „Jeck im Sunnesching“ steckt unter anderem die bekannte Kölner Brauerei Gaffel

unter anderem die bekannte Kölner Brauerei Gaffel Durch Corona fiel die Veranstaltung 2020 und 2021 komplett aus

die Veranstaltung 2020 und 2021 komplett aus Wegen der Nähe zum Kölner Karneval ist „Jeck im Sunnesching“ nicht unumstritten: Traditionalisten sehen das Brauchtum durch eine Veranstaltung außerhalb der Karnevalssession bedroht

Entscheiden muss nun das Verwaltungsgericht – und das sitzt ausgerechnet in der Karnevalshochburg Köln. Dort findet übrigens auch eine „Jeck im Sunnesching“-Sause (Jugendpark, Köln-Mülheim) statt, eine Woche später am 3. September 2022. (kem)