Zwölf Einwanderer in einem Auto – der Fahrer war 18 und hat keinen Führerschein

Von: Johannes Welte

Am Samstag versuchten elf Menschen mit einem SUV von Österreich nach Deutschland unerlaubt einzureisen. Der Fahrer war erst 18 Jahre alt, einen Führerschein hatte er nicht.

Kiefersfelden – Viele Türken und Syrer, die in der Türkei leben, versuchen derzeit unerlaubt über Österreich nach Deutschland einzureisen. Die Schleuser, die oft viel Geld dafür verlangen, dass sie die Migranten über die Grenze bringen, werden dabei zunehmend skrupellos.

Am Samstag stoppte die Bundespolizei bei der Grenzkontrolle an der A93 bei Kiefersfelden (Bayern) einen SUV mit bulgarischem Kennzeichen, in dem insgesamt zwölf Menschen saßen, darunter drei Minderjährige.

So wurden die Einwanderer auf dem Rücksitz transportiert © Bundespolizei

Auf dem Beifahrersitz saßen zwei Menschen, auf der Rückbank sechs, im Kofferraum drei Personen. Nach eigenen Angaben stammen die Migranten aus Syrien oder der Türkei. Am Steuer saß ein Syrer (18), der keinen Führerschein hatte. „Die Personen auf der Rückbank mussten offenkundig stundenlang aufeinander sitzen“, heißt es im Bericht der Bundespolizei.

Einwanderer wurden aus Serbien über Ungarn und Österreich geschleust

Aufgrund der Enge im überfüllten Fahrzuginnenraum hätten die Sicherheitsgurte nicht angelegt werden können, ein Öffnen der Fenster sei zudem unmöglich gewesen, da der Fahrer diese verriegelt hatte. Offenbar waren die Geschleusten mindestens seit der ungarisch-serbischen Grenze zusammengepfercht in dem Auto gesessen. Dort sei noch eine vierköpfige Familie, darunter ein Baby, ausgestiegen, als es Streit mit dem Fahrer über die Art des Transports gegeben habe.

Die Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 42 Jahren sowie die Minderjährigen (14,15 und 16 Jahre alt) berichteten, sie hätten zusammen einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag an eine ihnen nicht bekannte Organisation bezahlt. „Nach ersten Ermittlungen der Rosenheimer Bundespolizei vollzog der syrische Fahrer, der sich bislang offenbar selbst illegal im europäischen Raum aufgehalten hatte, die Etappe nach Deutschland im Auftrag der kriminellen Schleuserorganisation“, heißt es im Bericht der Bundespolizei weiter.

Im Kofferraum fuhren drei Männer mit. © Bundespolizei

Der Fahrer kam in Untersuchungshaft. Zehn der geschleusten Menschen in eine Aufnahmestelle für Flüchtlinge, ein Mann mit türkischer Nationalität wurde nach Österreich zurückgeschoben. Einen Tag zuvor hatte ein 47-Jähriger versucht, über den niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn 18 aus der Türkei stammende Menschen, darunter acht Kinder im Alter zwischen einem und zwölf Jahren, nach Deutschland aus Österreich einzuschleusen.

Als die Bundespolizei versuchte, ihn zu kontrollieren, gab er Gas. Bei Pfarrkirchen ließ er das Auto nach etwa 25 Kilometern stehen und versuchte zu Fuß zu flüchten, die Polizei nahm ihn fest. In der vergangenen Woche hatte es bereits mehrere Schleusungen an der bayerisch-österreichischen Grenze gegeben, auch mit Unfällen. Der Großteil der Migranten stammte aus der Türkei oder Syrien. Die Syrer kommen meist ebenfalls aus der Türkei. Das Land hatte vier Millionen Geflüchtete aus dem Bürgerkriegsland aufgenommen. Viele von fürchten, wieder nach Syrien ausreisen zu müssen.