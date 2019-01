Aus Versehen: Jäger erschießt Tochter (†19) in Wohnung

Tragisches Familienunglück bei Karlsruhe: Ein Jäger will am Donnerstagabend zur Jagd aufbrechen. Plötzlich löst sich aus einem Gewehr ein Schuss:

Ettlingen - Tragischer Familienunfall in Wohnung eines Jägers. Ein 56-jähriger Mann will am Donnerstagabend (24. Januar) in Ettlingen bei Karlsruhe zur Jagd aufbrechen.

Plötzlich löst sich aus einer geladenen Bockbüchsflinte ein Schuss – in der Wohnung! Dabei wird die 19-jährige Tochter des Jägers getroffen und lebensgefährlich verletzt.

Sie wird ins Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf stirbt. Weitere Details zur Geschichte lesen Sie bei unseren Kollegen von heidelberg24.de.

-----

heidelberg24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

pol/rmx