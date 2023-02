Sky du Mont ist frisch verliebt: Das ist seine neue Partnerin

Von: Susanne Kröber

Sechs Jahre nach der Trennung von Ex-Frau Mirja ist Sky du Mont wieder in festen Händen. Seine neue Freundin ist ORF-Radiomoderatorin Julia Schütze.

Hamburg – Mit 75 Jahren hat sich Schauspieler Sky du Mont noch mal so richtig verliebt. Bereits im Juli erklärte du Mont gegenüber der Bild-Zeitung: „Ich bin jetzt in einer neuen Beziehung!“ Damals gab er sich aber noch bedeckt, wer die neue Frau an seiner Seite ist. „Mit wem und seit wann, das möchte ich für mich behalten“, so der „Der Schuh des Manitu“-Star im Frühsommer. Doch jetzt darf jeder sein Liebesglück sehen.

Neue Liebe von Sky du Mont: So lernte er Julia Schütze kennen

Sky du Monts neue Partnerin ist selbst in den Medien tätig. Julia Schütze arbeitet als Journalistin im Landesstudio Niederösterreich – durch ihren Job lernten sich du Mont und Schütze überhaupt erst kennen. Zum ersten Mal begegneten sich die beiden im Dezember 2017, damals war Sky du Mont live zu Gast in Schützes Sendung auf Radio Niederösterreich, Seite an Seite posierten die Moderatorin und du Mont für ein Foto auf Schützes offiziellem Instagram-Account.

Sky du Mont ist vom Markt: Der Schauspieler hat eine neue Freundin. © IMAGO/Future Image

Doch damals war Sky du Mont frisch geschieden von Mirja du Mont, mit der er zuvor 16 Jahre verheiratet gewesen war. Gemeinsam haben die beiden Tochter Tara und Sohn Fayn. Noch 2020 erklärte Sky du Mont gegenüber Bild: „Ich bin nicht auf der Suche und war es auch nie. Gerade gewöhne ich mich ans Alleinsein.“

Sky du Mont über seine neue Partnerin Julia Schütze: „Uns geht es gut und wir haben Pläne“

Anfang des Jahres tauchte dann eine neue Frau an Sky du Monts Seite auf, Alexandra, eine Autorin mit Wohnsitz in Südengland. Aber die Beziehung hielt nicht lange, der Schauspieler betonte, die Liaison sei nichts Ernstes gewesen. Mit seiner neuen Freundin Julia Schütze sieht das jetzt offenbar aber ganz anders aus!

„Ja, wir sind ein Paar. Uns geht es gut und wir haben Pläne“, verriet Sky du Mont im Interview mit Bild. Du Mont und Julia Schütze sollen bereits seit mehreren Monaten ein Liebespaar sein, nachdem der Werbestar im Januar von Schütze für ihren Podcast interviewt wurde. Und obwohl das Gespräch dieses Mal per Video stattfand, funkte es offenbar. Jetzt heißt es pendeln für das frisch verliebte Paar – Sky du Mont wohnt in Hamburg, Julia Schütze in Niederösterreich.

Sky du Mont privat Im Alter von 75 Jahren ist Sky du Mont wieder frisch verliebt. Bisher war der deutsche Schauspieler bereits viermal verheiratet. Aus den bisherigen Ehen gingen drei Kinder hervor. Abseits der Schauspielerei ist Sky du Mont auch als Synchronsprecher und Autor tätig.

Sky du Mont Liebe: Der Schauspieler war bereits viermal verheiratet

Die Ehe mit Mirja du Mont, geborene Becker, war Sky du Monts vierte Ehe, 16 Jahre hielt die Beziehung zwischen ihm und dem 29 Jahre jüngeren Model. In erster Ehe war du Mont ab 1972 mit Schauspielerin Helga Lehner verheiratet, die zweite Hochzeit folgte 1992, die Ehe mit der französischen Schauspielerin Diane Stolojan hielt drei Jahre, aus ihr ging Sohn Justin hervor. Und auch Sky du Monts dritte Ehefrau war eine Schauspielerin, mit Cosima von Borsody war der Hamburger von 1995 bis 2000 verheiratet.

Ein fünftes Mal will Sky du Mont wohl aber nicht vor den Traualtar treten, zumindest betonte er das 2017 in einem Interview mit Bunte. „Ich heirate nicht mehr. Das kann ich meinen Kindern nicht antun – und es mir auch finanziell nicht leisten, denn ich habe alle meine Frauen großzügig abgefunden“, so der „Der Schuh des Manitu“-Star, der damals noch folgenden Plan hatte: „Da lasse ich mich lieber von einer schönen Milliardärin adoptieren.“ Das hat bislang zwar nicht geklappt, aber dafür ist Sky du Mont jetzt glücklich mit seiner Julia.