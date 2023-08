Vollmond im August 2023: Wann ist der Supermond zu sehen?

Von: Mark Stoffers

Der Vollmond bietet jeden Monat eine Show am Himmel. Im August 2023 erstrahlt er gleich zweimal als Supermond in der Nacht. (Archivbild) © imago/Silas Stein

Heute ist der erste Supermond im August. Aber wann genau zeigt der Vollmond im August 2023 seine ganze Vielfalt und zu welcher Uhrzeit sollte man hinschauen.

Hamburg – Es ist August! Und bereits zu Beginn des Monats wartet schon ein Himmelspektakel auf Astronomie-Enthusiasten in Deutschland. Denn der erste Vollmond im August 2023 ist als Supermond heute in Deutschland zu sehen.

Doch damit nicht genug. Neben dem Supermond heute zeigt der Vollmond im August 2023 noch ein zweites Mal sein strahlendes Antlitz. Und wiederum als Supermond 2023. Wenn es um den Erdtrabanten geht, kommen Astronomie- und Mondliebhaber in diesem Monat voll und ganz auf ihre Kosten.

Vollmond im August 2023: Wann ist der Supermond heute zu sehen

Aber wann ist der Vollmond im August 2023 als Supermond heute zu sehen? Durch seine elliptische Umlaufbahn kommt der Mond der Erde an manchen Tagen bekanntlich näher als an anderen, was dazu führt, dass der erste Vollmond im August auch ein Supermond 2023 ist. Und das eben gleich am 1. August.

Was ist ein Supermond? Ein Supermond ist ein Vollmond oder Neumond, der höchstens 360.000 Kilometer vom Mittelpunkt der Erde entfernt ist. Was ist das Besondere an einem Supermond? Weil der Mond zum Zeitpunkt eines Supermondes eine geringere Entfernung zur Erde hat als sonst, erscheint der Vollmond am Nachthimmel laut NASA circa sieben bis 14 Prozent größer als an normalen Mond-Tagen. Der Unterschied entspricht der Differenz zwischen einer Ein-Euro- und Zwei-Euromünze. Durch die zunehmende Fläche wird mehr Sonnenlicht vom Mond reflektiert, sodass er ebenfalls auch deutlich heller erscheint.

Denn der Vollmond heute wird aufgrund seiner Entfernung von „nur“ 357.500 Kilometern von der Erde als Supermond 2023 klassifiziert. Damit ist er allerdings nicht der hellste und größte Vollmond des Jahres. Denn sein Nachfolger in der Nacht vom 30. auf den 31. August ist der nächste Supermond des Jahres, da dieser Supermond 2023 seine Bahn nochmals 200 Kilo näher an der Erde ziehen wird.

Supermond heute: Zu welcher Uhrzeit strahlt der erste Vollmond im August 2023 am hellsten

Die Angaben variieren ein wenig, zu welcher Uhrzeit der erste Vollmond im August 2023 als Supermond heute mit maximaler Leuchtkraft in Deutschland am Himmel steht. Einige Portale und Astronomie Experten geben verschiedene Uhrzeiten für heute an. Die einen sprechen von 20.32 Uhr als Uhrzeit für den heutigen Supermond 2023.

Datum Entfernung 1. August 2023, 20.32 Uhr 357.500 Kilometer 31. August 2023, 3.36 Uhr\t 357.300 Kilometer

Wieder andere schreiben von 20.36 als Uhrzeit, wenn der erste Vollmond im August 2023 sich als Supermond in seiner vollen Stärke präsentiert. Die genaue Uhrzeit für den Vollmond im August auf seinem Zenit wird wohl irgendwo in der Mitte, aber ganz sicher in diesem Zeitraum liegen.

Wetter für den Supermond im August 2023 in Deutschland: Der Vollmond heute strahlt in voller Pracht, aber kann man ihn auch sehen?

Einen Tag vor dem Vollmond heute schien das Wetter für den ersten Supermond im August 2023 nicht wirklich mitspielen zu wollen. Doch für die Menschen, die den ersten Supermond im August 2023 heute am Himmel bewundern wollen, besteht zumindest Hoffnung.

Denn während eine Nacht vor dem Vollmond im August 2023 noch nicht so gut aussah, sodass Astronomie-Begeisterte in Deutschland laut Wettervorhersage nur vereinzelt einen Blick auf den Mond erhaschen konnten, könnten sich die Aussichten für den Vollmond heute in eine deutlich positivere Richtung entwickeln. Laut Wetterprognose könnte sich die Lage am Vollmondabend etwas entspannen. Die Wolken könnten sich meist vor dem ersten Supermond im August verzogen haben, sodass sich für alle offenbar die Gelegenheit ergeben könnte, mehr als nur einen flüchtigen Blick auf den Supermond im August 2023 erhaschen zu können.

Wann kommt der nächste Supermond in Deutschland?

Wenn das Wetter nicht mitspielen sollte beim ersten Vollmond, so könnten viel Astro-Fans beim Supermond im August 2023 nur darauf hoffen, dass es am Ende des Monats besser wird.

Wann kommt der nächste Supermond in Deutschland? Der nächste Supermond ist am 31., August 2023 am Nachthimmel ist zu sehen. Besonders nahe kommt der Supermond im August 2023 um die Uhrzeit gegen 3.36 Uhr in Deutschland und ist für Fans die letzte Möglichkeit einen Supermond in diesem Jahr zu erhaschen.

Die Hoffnung bleibt also, selbst wenn es beim Supermond heute nicht klappen soll. Der zweite Supermond im August 2023 steht bereits zum Ende des Monats in den Startlöchern. Doch da sollte es dann mit dem Vollmond im August, der gleichzeitig Blue Moon und Supermond ist, schon klappen, da dieser der letzte Supermond 2023 ist, der dieses Jahr am Firmament steht.