InterCityExperimental: Der ICE-Vorgänger, der bis heute einen Rekord hält

Von: Oliver Schmitz

Der InterCityExperimental erreichte als bisher einziger Zug auf deutschen Schienen über 400 km/h. © Gottfried Czepluch/Imago

Bereits vor dem ICE gab es einen Hochgeschwindigkeitszug auf den deutschen Schienen: der InterCityExperimental. Er hält bis heute einen Rekord.

Köln – Bis zu 300 km/h schaffen heute die schnellsten ICE-Züge der Deutschen Bahn im regulären Betrieb. Doch bereits vor Jahrzehnten fuhr ihre Vorgänger deutlich schneller. 406 km/h schaffte InterCityExperimental bei seiner Fahrt am 1. Mai 1988, ein Rekordwert, der zumindest in Deutschland bis heute nicht gebrochen wurde. Doch der Zug hatte eigentlich einen ganz anderen Zweck.

