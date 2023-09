Rätselhaftes Muttermal: Haben es alle Männer an derselben Stelle?

Internet-Phänomen

+ © Christin Klose Muttermale, die bei vielen Menschen an exakt der gleichen Stelle auftauchen, beschäftigen derzeit das Internet. © Christin Klose

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Stefan Winterbauer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Auf Social Media macht ein Video die Runde, das Männer zeigt, die alle ein Muttermal an derselben Stelle haben. Experten rätseln.

Kassel – „Ich habe vielleicht einen Beweis gefunden, dass die Regierung Menschen macht“, sagt der Sprecher in dem Instagram-Video. Gezeigt werden mehrere Unterarme von Männern, die alle ein kleines Muttermal an derselben Stelle am Unterarm haben. Geteilt wurde das Video von dem Insta-Account Unanswered_Universe, der sich „nicht beantworteten Fragen“ widmet. Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche Kommentare von Männern, die das Muttermal auch an der fraglichen Stelle haben.

+ Bilder von Muttermalen an exakt denselben Körperstellen gehen im Internet viral. © Screenshot/Instgram/unanswered_universe

Rätselhafte Muttermale: Bei Frauen sind sie am Handgelenk

Frauen scheinen dagegen häufig am Handgelenk ein kleines Muttermal zu haben, was auch auf Social Media schon häufig thematisiert wurde.

ladies..... u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj — aaryn ✰ (@aarynwhitley) May 22, 2019

Das Schweizer Portal 20 Minuten befragte die Zürcher Dermatologin Dr. Daniela Kleeman, was es mit dem Multi-Muttermal auf sich haben könnte, aber auch sie hat keine wirkliche Erklärung. Dermatologisch gebe es keinen Grund, warum mehrere Menschen an exakt der gleichen Stelle ein Muttermal aufweisen. „Trotzdem könnten sonnenexponierte Flächen wie Arme und Handgelenk zu mehr Muttermalen führen“, sagt die Hautärztin. Unterarme und Handgelenke seien häufiger Sonnenstrahlen ausgesetzt und würden beim Eincremen mit Sonnencreme öfter mal vergessen. So könne es an diesen Stellen auch häufiger zu Muttermalen kommen.

Dermatologin kann die Muttermale an der gleichen Stelle nicht erklären

Warum die Muttermale in den Videos und Fotos auf Social Media aber exakt an der gleichen Stelle sind, erklärt dies nicht. Grundsätzlich könnten Muttermale überall am Körper entstehen, wo feine Haut und Schleimhaut vorkommt. Muttermale sind häufig angeboren, sie verändern sich aber im Laufe des Lebens.

Hautkrebs - die unterschätze Gefahr Sonnenanbeter am Strand, Solariumsbesucher oder Bauarbeiter, die in der prallen Mittagssonne schuften - sie alle setzen sich UV-Strahlung aus, die das Hauptrisiko für Hautkrebs ist. Krebserkrankungen sind in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. Der am Dienstag veröffentlichte Arztreport der Barmer GEK belegt das: 2012 waren schätzungsweise 1,56 Millionen Menschen von Krebs betroffen - Tendenz steigend. © dpa-mzv Wie viele Neuerkrankungen gibt es? Jedes Jahr erkranken in Deutschland laut Barmer-Report mehr als 200.000 Menschen neu an Hautkrebs. Die Deutsche Krebshilfe geht sogar von jährlich rund 234.000 Neuerkrankungen aus. Allein mehr als 20.000 Diagnosen betreffen den gefährlichen "schwarzen" Hautkrebs. © dpa-mzv Welche Arten von Hautkrebs gibt es? Die gefährlichste Form ist das maligne Melanom, der sogenannte schwarze Hautkrebs. Er kann sich rasch über das Lymphgefäßsystem oder die Blutbahn im Körper ausbreiten. © dpa Der sogenannte helle Hautkrebs, zu dem das Basalzellkarzinom und das Plattenephithelkarzinom zählen, ist deutlich verbreiteter, bildet aber seltener Metastasen. Kennzeichen sind leichte Verhornungen auf der Haut, vornehmlich an Stellen, die besonders der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind wie Gesicht und Nacken. © dpa Hautkrebs-Screening 2012 starben laut Statistischem Bundesamt 2875 Menschen an einem schwarzen Hautkrebs. Die Prognosen sind Experten zufolge vergleichsweise günstig: Zwei Jahre nach der Erstdiagnose leben noch 97,3 Prozent der Männer und 97,5 Prozent der Frauen. Beim hellen Hautkrebs sind die Prognosen noch etwas günstiger. Grundsätzlich gilt: Wird Hautkrebs früh erkannt, bestehen gute Heilungschancen. © dpa UV-Strahlung Sonne Welche Faktoren begünstigen die Entstehung? Hauptrisikofaktor ist die UV-Strahlung der Sonne, die die Haut schädigen und Krebs hervorrufen kann. Auch das künstliche UV-Licht von Solarien erhöht das Hautkrebsrisiko, weshalb zum Beispiel die Deutsche Krebshilfe von Solarienbesuchen abrät. Neben UV-Strahlen beeinflusst nach Angaben des unabhängigen IQWiG-Instituts vor allem das Erbgut, ob jemand erkrankt. © dpa Sonne in den Bergen Was sind weitere Risikofaktoren? Menschen mit heller Haut haben ein höheres Risiko als jene mit dunklerer Haut. Auch häufiger und starker Sonnenbrand vor allem im Kindesalter steigert das Risiko, ebenso eine höhere Zahl von Muttermalen und Leberflecken. Hat jemand einen Hautkrebsfall in der eigenen Familie, kann dies das eigene Risiko steigern. Auch manche Chemikalien und bestimmte Medikamente können Hautkrebs fördern. Nicht zuletzt wächst das Hautkrebsrisiko mit zunehmendem Alter. © obs Solarium Dürfen Minderjährige ins Solarium? Nein. Seit 2009 ist unter 18-Jährigen die Benutzung von Solarien verboten. 2012 wurden die Vorschriften für Sonnenstudio-Betreiber nochmals verschärft. So gilt unter anderem ein Mindestabstand für Lampen. Das Personal muss jeden Kunden außerdem beraten. © dpa Hautkrebs erkennen? Wie kann ich Hautkrebs erkennen? Man sollte auf auffällige Hautstellen achten. Schwarze Melanome etwa können in sehr unterschiedlicher Form auftreten. Sie können zum Beispiel asymmetrisch sein, einen fransigen Rand haben, sich verfärben oder größer werden. Verdächtige Flecken sollten beim Hausarzt oder Dermatologen abgeklärt werden. © dpa Sonnen Gibt es eine Früherkennungsuntersuchung? Ja. Ab dem 35. Lebensjahr können sich gesetzlich Versicherte alle zwei Jahre untersuchen lassen. Das Hautkrebs-Screening bezahlt die Kassen. © dpa-mm Sonnencreme Wie kann ich Hautkrebs generell vorbeugen? Da wichtigste ist ein guter Sonnenschutz durch entsprechende Kleidung, Mützen und Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, um sich gegen Sonnenbrand zu wappnen. © dpa Unter dem Sonnenschirm Im Sommer sollte man sich vor allem mittags und am frühen Nachmittag besser im Schatten aufhalten. Zur Vorsicht raten Experten bei Lebens- und Nahrungsergänzungsmitteln, die mit dem Versprechen angepriesen werden, Hautkrebs vorzubeugen. Dafür gebe es keine zuverlässigen wissenschaftlichen Belege. © dpa-mzv

Das unterscheidet sie übrigens von Sommersprossen. Diese entstehen durch eine verstärkte Produktion von Melanin, hervorgerufen durch Sonnenstrahlen. Ob und wie stark jemand Sommersprossen entwickelt, ist genetisch veranlagt. Sommersprossen sind im Vergleich zu Muttermalen meistens harmlos. Wer viele Muttermale hat, sollte diese beobachten. Verändern sich Muttermale deutlich, werden größer oder dunkler, fangen an zu bluten oder zu jucken, sollte man auf jeden Fall einen Dermatologen aufsuchen. Es könnten erste Warnsignale für Hautkrebs sein. Mithilfe der ABCD-Regel kann man Hautkrebs frühzeitig erkennen.