Nach Trennungsgerüchten: Anna-Carina Woitschack nimmt Auszeit

Von: Susanne Kröber

Angespannte Stimmung an ihrem 30. Geburtstag, Eheprobleme mit Stefan Mross, ein vollgepackter Terminkalender – Anna-Carina Woitschack wird alles zu viel.

Passau – Die letzten Monate waren nicht einfach für Anna-Carina Woitschack und ihren Ehemann Stefan Mross. Anfang September wurden Gerüchte laut, die Ehe von Mross und Woitschack befände sich nach einem Fremd-Flirt in der Krise. Der „Immer wieder sonntags“-Moderator bestätigte selbst gegenüber der Bild-Zeitung: „Anna-Carina und ich hatten drei schwierige Monate, wir waren viel getrennt.“

Krisengerüchte, Auftritte, 30. Geburtstag: Die letzten Wochen haben Anna-Carina Woitschack „viel Kraft und Energie gekostet“

Aufgrund ihrer Teilnahme an der RTL2-Show „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“ war Anna-Carina Woitschack viel ohne ihren Stefan Mross unterwegs, eine ungewohnte Situation für das Ehepaar, das ansonsten im gemeinsamen Luxus-Camper von Termin zu Termin reist. „Die vergangenen Monate waren wahrlich keine leichten. Stefan kam nicht damit klar, dass ich oft beruflich allein unterwegs war. Wir waren ja vorher Tag und Nacht zusammen und Stefan kann nicht gut allein sein“, gestand Woitschack im September gegenüber Bild.

In der ARD-Show „Das große Schlagerjubiläum 2022 – Auf die nächsten 100!“ von Florian Silbereisen, die Ende Oktober aufgezeichnet und ausgestrahlt wurde, gaben Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack auf der Bühne das verliebte Schlagerpaar. Wie die Bild-Zeitung berichtete, sollen beide aber in getrennten Hotelzimmern übernachtet haben. Woitschacks 30. Geburtstag am 28. Oktober verbrachten die beiden zwar gemeinsam im Tiroler Sporthotel Ellmau, öffentlich gratulierte Stefan Mross seiner Anna-Carina jedoch nicht, auch auf Woitschacks Geburtstagsfotos, die sie bei Instagram postete, taucht der Schlagerstar nicht auf.

Anna-Carina Woitschack: „Manchmal ist ein Rückzug nötig, um Herz und Seele zu schützen“

Beruflich haben Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross jetzt erst mal eine Pause, die nächsten Termine, die auf den offiziellen Webseiten der beiden angekündigt werden, sind Auftritte auf den Weihnachtsmärkten in Essen und Dinslaken am 19. November 2022. Auf ihren Social-Media-Kanälen kündigte Woitschack jetzt eine Auszeit an. Zu einem Bild von sich mit dem Schriftzug „Manchmal ist ein Rückzug nötig, um Herz und Seele zu schützen.“ schreibt die Schlagersängerin:

Liebe Freunde, die letzten Wochen haben sehr viel Kraft und Energie gekostet. Ich teile so gerne meinen Alltag und unbeschwerte Momente mit Euch aber habe gemerkt, dass ich aktuell ein paar Tage für mich benötige, um alles irgendwie zu verarbeiten. Denn hinter jeder „Schlagzeile“ stehen MENSCHEN und eine Seele. Einige Berichterstattungen der letzten Zeit haben mich sehr verletzt. Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich zu keinem Zeitpunkt meiner Beziehung und Ehe einen anderen Mann hatte oder aktuell habe. Ich freue mich sehr am 07.11. beim Branchentreff in Düsseldorf dabei zu sein und hoffe, dass der Fokus dann wieder auf der Musik liegt. Eure Anna

Von den Fans gibt es viel Zuspruch für Anna-Carina Woitschack. „Nimm dir die Zeit die du brauchst liebe Anna Carina wir als deine Fans stehen immer hinter dir, ganz egal was passiert“, schreibt ein Instagram-Nutzer. „Ich wünsche dir und Stefan viel Kraft, dies alles zu verarbeiten“, kommentiert eine Userin bei Facebook. Aber es finden sich auch kritische Zeilen unter den Kommentaren. „Meistens ist an Gerüchten und Lügen auch immer ein Funken Wahrheit dran. Wie dem auch sei, nimm dir soviel Zeit wie du brauchst“, so eine Reaktion bei Instagram. „Schade, dass es so kommen muss, denn an Gerüchte ist auch IMMER was Wahres dran!! Also klärt es!! Dann wird es auch wieder besser, ansonsten wird es immer so weiter gehen“, so die Empfehlung eines Instagram-Nutzers.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Würde eine Trennung ihrer Karriere schaden?

Aktuell geht es mit Anna-Carina Woitschacks Karriere steil bergauf, ihr Ehemann Stefan Mross steht schon im Rampenlicht, seit er ein Teenager war. Als Schlager-Traumpaar haben die beiden allerdings momentan die größte Strahlkraft, fast immer treten sie gemeinsam auf. Auch in Stefan Mross‘ Erfolgssendung „Immer wieder sonntags“ steht Anna-Carina regelmäßig auf der Gästeliste. Betrachtet man den Terminkalender des Ehepaares, dann fällt auf, dass beide meistens im Doppelpack auf der Bühne stehen.

Vom 18. bis zum 25. November gehen Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross auf Schlagerreise, sie zählen zu den angekündigten Stars beim El Gouna Schlagerfestival 2022. Am 14. Dezember gibt Woitschack alleine ein Weihnachtskonzert in Großpaschleben in Sachsen-Anhalt, bevor es dann 2023 gemeinsam auf große „Immer wieder Schlager“-Tour geht. Vom 5. Januar bis zum 30. April 2023 touren Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack dann zusammen durch Deutschland. Eine Trennung käme bei dem Programm äußerst ungelegen.