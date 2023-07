26 Einsatzkräfte bei Eritrea-Festival verletzt: Veranstalter weist Propaganda-Vorwurf zurück

Von: Florian Dörr, Niklas Hecht

Teilen

Das Eritrea-Festival sorgt für einen massiven Polizeieinsatz in Gießen. Es kommt zu Behinderungen, etwa auf den Straßen oder am Bahnhof.

+++ 20.58 Uhr: Auf Twitter verurteilte Nancy Faeser, Bundesinnenministerin und hessische SPD-Vorsitzende, die „massive Gewalt und Randale gegen Polizeibeamte in Gießen“ scharf. Sie bedankte sich bei den Einsatzkräften. Ihre Gedanken seien bei den verletzten Beamten, schrieb die Spitzenkandidatin der Hessen-SPD bei der diesjährigen Landtagswahl auf dem Kurznachrichtendienst weiter.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war am Samstag aufgeheizt. Die Ausschreitungen in Gießen wurden im Netz teils für ausländerfeindliche Hetze missbraucht. Ein Polizeisprecher sagte gegenüber der dpa, dass ein Teil der im Internet kursierenden Videos, die Ausschreitungen zeigten, mutmaßlich aus dem Vorjahr stammten.

Währenddessen bestreitet der Veranstalter des Eritrea-Festivals, dass auf der Veranstaltung Propaganda für die Regierung des ostafrikanischen Landes verbreitet werde. Dieser Vorwurf sei völlig haltlos, sagte Oton Johannys Russom vom Vorstand des Zentralrats der Eritreer in Deutschland am Samstag. Das Festival bestehe aus kulturellen Veranstaltungen wie Musik und Literatur. „Das ist ein Begegnungszentrum für alle Eritreer, die ihre Erfahrungen austauschen“, so Russom weiter.

Die Polizei Mittelhessen hat derweil einen ersten Einsatzbericht vom Samstag veröffentlicht. Demnach hätten 26 Einsatzkräfte Verletzungen erlitten. „Die Polizei musste, um Angriffe abzuwehren, mehrmals den Schlagstock und Pfefferspray einsetzen“, schrieben die Beamten. Ihnen lägen keine Berichte über verletzte Unbeteiligte vor. „Der Rettungsleitstelle sind in diesem Zusammenhang auch keine Personen, die sich an den Gewalttaten beteiligten oder die Veranstaltung besuchten, mit schwereren Verletzungen bekannt“, hieß es zudem in der Mitteilung der Polizei.

Beuth fordert Einberufung des eritreischen Botschafters

+++ 17.58 Uhr: Während sich die Lage rund um das umstrittene Eritrea-Festival in Gießen wieder zu beruhigen scheint - die für 14 Uhr angemeldete Kundgebung gegen das Festival blieb friedlich - werden ersten Forderungen nach Konsequenzen ob der massiven Ausschreitungen laut. So forderte der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) die Bundesregierung nach den Gewaltausschreitungen in der hessischen Universitätsstadt am Samstagnachmittag dazu auf, den Botschafter des ostafrikanischen Landes einzubestellen.

„Der eritreischen Regierung muss deutlich gemacht werden, dass eritreische Konflikte nicht auf deutschem Boden ausgetragen werden dürfen“, sagte Beuth am Samstag in Wiesbaden. „Unsere Polizistinnen und Polizisten sind nicht der Prellbock für Konflikte von Drittstaaten.“ Die Polizei seien von den gewaltsuchenden Akteuren mit als Gegner ausgemacht worden, nur weil sie das Versammlungsrecht schütze.

Umstritten ist das Festival, weil dessen Veranstalter, der Zentralrat der Eritreer, als regierungsnah gilt. Das Dreimillionen-Einwohner-Land, das im Nordosten Afrikas am Roten Meer liegt, wird seit 30 Jahren von Präsident Isayas Afewerki in einer Ein-Parteien-Diktatur regiert. Parteien sind verboten, die Meinungs- und Pressefreiheit stark eingeschränkt. Viele Menschen fliehen aus Eritreer, vor allem auch wegen des strengen Wehrdienst- und Zwangsarbeitssystems.

Polizisten haben am Rande des Eritrea-Festivals in Gießen eine Gruppe von Menschen umringt und im Hintergrund steht ein Wasserwerfer bereit. Im Zusammenhang mit dem umstrittenen Eritrea-Festival in Gießen hat die Polizei am Samstag Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt. Mehrere Menschen hätten versucht, eine Polizeikette zu durchbrechen, teilten die Beamten auf Twitter mit. © Helmut Fricke/dpa

Die Veranstalter des Festivals sprechen nach Angaben der Stadt von einem Familienfest. Auf dem Programm stünden außer Musik und Essen auch politische Reden. Worum es in den Reden gehe, sei nicht bekannt, sagte eine Stadtsprecherin gegenüber der dpa. Der Zentralrat der Eritreer in Deutschland rechnete am Samstag und Sonntag mit jeweils etwa 2500 Besuchern. Die gewaltbereiten Demonstranten werden den Gegnern des eritreischen Regimes zugeordnet.

Lage rund um Eritrea-Festival beruhigt sich

+++ 16.42 Uhr: Nach den Ausschreitungen am Samstagmorgen und Vormittag hat sich die Lage rund das Eritrea-Festival in Gießen derzeit wieder beruhigt, wie die Polizei Mittelhessen am Nachmittag auf Nachfrage der dpa mitteilte. Eine ab 14.00 Uhr abgehaltene Kundgebung sei bislang ohne weitere Zwischenfälle verlaufen. Die Polizei habe etwa 200 Personen kurzzeitig festgesetzt. Mindestens 60 Personen wurden in Gewahrsam genommen, Dutzende erhielten einen Platzverweis.

Eritrea-Festival in Gießen eskaliert: Großeinsatz auch am Sonntag

+++ 16.11 Uhr: Erneut hat die Polizei in Gießen vor Falschmeldungen im Zusammenhang mit den Ausschreitungen rund um das umstrittene Eritrea-Festival gewarnt. Nach wie vor gebe es keine Hinweise darauf, dass ein Teilnehmer der Störaktion getötet worden sei. Mutmaßlich aufgrund der Witterung hätten mehrere Personen lediglich gesundheitlich Probleme erlitten und seien medizinisch versorgt worden, wie die Polizei auf Twitter mitteilte.

Derweil rechnen die Beamten auch am Sonntag mit Ausschreitungen in der Universitätsstadt. Ein Polizeisprecher sprach gegenüber der dpa von einer „sehr dynamischen Lage, die sich noch weiter entwickelt“. Man rechne damit, dass weitere potenzielle Störer anreisen könnten. „Wir nehmen die Lage natürlich sehr, sehr ernst.“ Der Großeinsatz werde am Sonntag andauern. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit mehr als 1000 Beamten vor Ort, Verstärkung wurde angefordert.

Lage rund um Eritrea-Festival eskaliert

+++ 14.37 Uhr: Nach dem Ausbruch der schweren Ausschreitungen in Gießen am frühen Samstagmorgen gibt es erste Zahlen zu Verletzten. Stand jetzt seien 22 Einsatzkräfte, unter anderem durch Steinwürfe, verletzt worden, teilte die Polizei Mittelhessen auf Twitter mit. „Die Kollegen wurden massiv angegriffen, Steinwürfe, Flaschenwürfe, Rauchbomben“, führte ein Polizeisprecher in Gießen gegenüber der Deutschen Presse-Agenur (dpa) weiter aus.

An unterschiedlichen Orten in der Stadt sei es laut Sprecher zu Auseinandersetzungen mit gewalttätigen Gruppen gekommen. Vor den Gießener Hessenhallen als Veranstaltungsort des Festivals sollen rund 100 bis 150 Menschen versucht haben, die Absperrungen zu durchbrechen. Dabei hätten sie laut Polizei „massiv Gewalt angewendet“.

Neben den rund 1000 Polizisten, die wegen des Festivals seit dem Morgen ohnehin im Einsatz waren, seien im Laufe des Vormittags hunderte weitere Beamte aus allen hessischen Polizeipräsidien nach Gießen gerufen worden, um „für die Sicherheit vor Ort zu sorgen“.

Polizei äußert sich zu Gerüchten um Todesfall

+++ 13.39 Uhr: Aufgrund des Großeinsatzes der Polizei rund um das Eritrea-Festival in Gießen wurde der Stadtbus-Verkehr eingestellt. Das hat die Stadt über die Sozialen Medien bekanntgegeben.

Zudem meldet die Polizei mit Blick auf Gerüchte, wonach am Samstag (8. Juli) eine Person bei den Auseinandersetzungen rund um das Eritrea-Festival ums Leben kam, dass keine entsprechenden Informationen vorliegen: „Diese Meldung hat sich bislang in keiner Weise bestätigt.“

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, Meldungen nicht ungeprüft einfach weiter zu verbreiten, sondern sich ausschließlich aus offiziellen Quellen zu informieren.

Die Polizei ist rund um das Eritrea-Festival im Großeinsatz in Gießen. © Marc Schäfer

Heftige Auseinandersetzungen rund um Eritrea-Festival in Gießen

Update vom Samstag, 8. Juli, 11.53 Uhr: Die Lage rund um das Eritrea-Festival in Gießen eskaliert. Wie die Polizei berichtet, werden Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt. Auch ein Wasserwerfer steht bereit. Hintergrund ist nach Angaben der Beamten, dass mehrere Personen versucht hatten, die Polizeikette zu durchbrechen. Es kam zu „massiven Angriffe“ gegen Polizisten.

Haupteinsatzort scheint die Heuchelheimer Brücke zu sein. Hier wurden auch Rauchbomben geworfen und Autos angehalten. „Mehrere Personen versuchen die Lahn zu durchschwimmen“, heißt es ebenfalls bei der Polizei zum Einsatz rund um das Eritrea-Festival in Gießen. Zwischen 100 und 150 Personen sollen zudem versucht haben, über den Zaun auf das Gelände der Hessenhallen zu gelangen. Die Lage sei aktuell „dynamisch“.

Eritrea-Festival in Gießen: Angriffe auf Polizei - Wasserwerfer steht bereit

Aufgrund der Einsatzlage in der Gießener Innenstadt sind die Einsatzkräfte an vielen verschiedenen Orten unterwegs, daher kommt es im Stadtgebiet - nicht nur an der Heuchelheimer Brücke - zum starken Einschränkungen. Die Polizei rät deshalb, „das Stadtgebiet aufgrund des sehr großen Polizeieinsatzes und der damit verbundenen Beeinträchtigungen zu meiden und weiträumig zum umfahren“.

Am Neustädter Tor in Gießen gab es nach Polizeiangaben bereits eine Auseinandersetzung mit einer Vielzahl von Beteiligten. Dort soll es auch zu Drohungen gegenüber Autofahrern gekommen sein. Darüber hinaus kam es zu Sachbeschädigungen an Autos.

Derzeit liegen noch keine konkreten Zahlen zu Verletzten und insgesamt in Gewahrsam genommenen Personen vor.

Ein Großaufgebot der Polizei begleitet die Gegner des Eritrea-Festivals durch Gießen © Oliver Schepp

Polizei im Großeinsatz wegen Eritrea-Festival in Gießen - Einschränkungen in der Innenstadt

Erstmeldung vom Samstag, 8. Juli, 9.07 Uhr: Sie sind an diesem Wochenende omnipräsent in Gießen: Die Wagen der Polizei sind aktuell im ganzen Innenstadtbereich im Einsatz. Insbesondere rund um den Bahnhof herrschte am Freitag (7. Juli) zeitweise Chaos. Busse fuhren den Vorplatz nicht mehr, Kontrollen auf dem Vorplatz sorgten für Aufsehen.

Auch am Samstag (8. Juli) geht der Einsatz rund um das in Gießen stattfindende Eritrea-Festival weiter. Nach Angaben der Polizei verlief ein „Großteil“ der Einsätze in der Nacht zunächst ruhig. In der ersten Nachthälfte kontrollierten die Einsatzkräfte mehrere Fahrzeuge und Personen und sprachen etwa 50 Platzverweise aus.

Eritrea-Festival in Gießen: Polizeieinsatz nimmt „Wende“ in der Nacht

Laut Polizei Gießen „eine Wende“ nahm der Einsatzverlauf jedoch gegen 5.30 Uhr am frühen Samstagmorgen, als mehrere Personengruppen versuchten, in Richtung des Veranstaltungsgeländes - den Hessenhallen - zu gelangen. Aufgrund eines Videos, welches auf einer Social-Media-Plattform veröffentlicht wurde, ergaben sich Hinweise auf einen von ihnen geplanten Angriff auf das Eritrea-Festival. Mit einer Vielzahl von Einsatzkräften konnte das Vordringen zu den Gießener Hessenhallen verhindert werden.

In diesem Zusammenhang wird aktuell eine Gruppe von rund 60 Personen zur Verhinderung gewalttätiger Aktionen in Gewahrsam genommen.

1000 Einsatzkräfte der Polizei rund um Eritrea-Festival in Gießen

Die Polizei wird im Laufe des Samstags mit über 1000 Einsatzkräften in Gießen präsent sein. Neben den hessischen Einsatzkräften, kommen auch Kräfte aus dem Saarland, Sachsen, Niedersachen, Baden-Württemberg und von der Bundespolizei zur Unterstützung nach Mittelhessen.

Das Eritrea-Festival in Gießen geht noch bis Sonntag (9. Juli) weiter. Es kann nach Angaben der Polizei zu Einschränkungen und Behinderungen des Verkehrs kommen. Unter der Telefonnummer (0641) 306-1111 hat die Stadt Gießen für Ihre Bürgerinnen und Bürger ein Info-Telefon eingerichtet. (fd/nhe/dpa)