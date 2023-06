Inflationsausgleich für Leiharbeiter abgewiesen – IG Metall verschärft Gangart: „Wir kämpfen weiter“

Von: Julian Baumann

Die IG Metall hat die Verhandlungen um einen Inflationsausgleich für Leiharbeiter als gescheitert erklärt und kündigt diese Woche bundesweit erneut Warnstreiks an.

Stuttgart/Berlin - Der Krieg in der Ukraine und die unterbrochenen Lieferketten haben auch in Deutschland die Preise massiv nach oben getrieben. Für die Metall- und Elektroindustrie konnte die IG Metall im November eine Inflationsausgleichsprämie von einmalig 3.000 Euro durchsetzen, die vom Arbeitgeber ausgezahlt wird. Diese freiwillige Zahlung gilt allerdings nicht für Leiharbeiter, was die größte Arbeitnehmergewerkschaft bereits seit Monaten versucht zu ändern. Wie die IG Metall Pforzheim am Mittwoch (14. Juni) mitteilt, sind die Verhandlungen aber erneut gescheitert.

Ob ein Inflationsausgleich gezahlt wird oder nicht, hängt von den Arbeitgebern ab. Die Mitarbeiter der Halbleiterfabrik von Bosch in Dresden gingen am Dienstag auf die Barrikaden, um einen solchen Ausgleich einzufordern, der bei vielen anderen Standorten des Stuttgarter Technologiekonzerns ausgezahlt wird. Wie Bosch gegenüber BW24 erklärte, hat man sich aufgrund einer vorangegangenen Gehaltserhöhung aber gegen eine solche Einmalzahlung entschieden. Um einen Lohnausgleich für Leiharbeiter zu erwirken, hat die IG Metall aber bereits den Druck auf die Arbeitgeber erhöht.

Verhandlung um Inflationsausgleich für Leiharbeiter gescheitert – Tarifvertrag läuft Ende Juni aus

Ohne Leiharbeiter geht es auch bei den größten Unternehmen in Baden-Württemberg nicht. Beim Autokonzern Mercedes-Benz werden die Mitarbeiter von Fremdfirmen zwar besser bezahlt als in vielen anderen Betrieben, die Löhne liegen dennoch unter denen der Stammbelegschaft. Deutschlandweit arbeiten laut einer Mitteilung der IG Metall Pforzheim 180.000 Menschen als Leiharbeiter in der Metall- und Elektroindustrie, für die die Gewerkschaft seit Monaten um einen Inflationsausgleich kämpft. Anfang Mai fanden beispielsweise in Wörth (Rheinland-Pfalz), dem größten Produktionsstandort des schwäbischen Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck, Aktionen statt, bei denen sich die Truck-Mitarbeiter auch mit den Leiharbeitern solidarisierten.

Name Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) Gründung 7. Oktober 1994 Hauptsitz Frankfurt am Main Branche Gewerkschaft Mitglieder 2,2 Millionen (2022) Vorsitzender Jörg Hofmann

Früchte getragen haben die bundesweiten Aktionen und die große Solidarisierungswelle in den Industriebetrieben aber offenbar nicht. Laut der Mitteilung der IG Metall Pforzheim sind die Verhandlungen endgültig gescheitert, der Tarifvertrag läuft Ende des Monats aus. „Die Arbeitgeber verweigern den Leihbeschäftigten einen wichtigen Teil der Entgelte und des Tarifabschlusses der Metall- und Elektroindustrie“, sagt Juan-Carlos Rio Antas, Verhandlungsführer der IG Metall. „So geht die Schere zu Stammbeschäftigten immer weiter auseinander. Diese Spaltung machen wir nicht mit. Stamm- und Leihbeschäftigte verdienen gleiches Geld für gleiche Arbeit.“

„Wir kämpfen weiter“: IG Metall denkt nicht ans Aufgeben

Während die Festangestellten der Metall- und Elektroindustrie den Inflationsausgleich von insgesamt 3.000 Euro in zwei Teilen ausgezahlt bekommen, gehen die Leiharbeiter bislang leer aus. „Leihbeschäftigte arbeiten oft in den unteren Entgeltgruppen und benötigen angesichts der gestiegenen Preise die Inflationsprämie genauso dringend“, sagt Dirk Becker, Geschäftsführer der IG Metall Bruchsal. „Das ist eine Frage der Gerechtigkeit.“ Als Arbeitgeber der Leiharbeiter sind nicht etwa die Industrieunternehmen wie Bosch oder Mercedes, sondern die Verleihfirmen gefordert, auf die die IG Metall bundesweit weiterhin Druck ausüben will.

Die IG Metall hat die Verhandlungen um einen Inflationsausgleich für Leiharbeiter in der Metall- und Elektroindustrie als gescheitert erklärt und will den Druck weiter verschärfen. © Felix Kästle/Silas Stein/dpa (Fotomontage: BW24)

Nachdem die Verhandlungen nach einem Angebot der Leiharbeitnehmerverbände, das die IG Metall in einem Flyer als „Mogelpackung“ bezeichnet, gescheitert ist, denkt die Gewerkschaft nicht ans Aufgeben. „Wir kämpfen weiter für eine gerechte Inflationsausgleichsprämie für die Beschäftigten in Leiharbeit“, heißt es in dem Flyer. Die IG Metall Baden-Württemberg kämpft derzeit auch um Jobs im Bundesland, da gerade die großen Autozulieferer wichtige Zukunftsfelder – und damit Arbeitsplätze – zunehmend ins europäische Ausland verlagern.