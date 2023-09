In Baden-Württemberg befindet sich das größte Designer-Outlet Europas

Outlet-Imperium

+ © IMAGO/Arnulf Hettrich Mehr als vier Millionen Besucher aus 185 Nationen strömen jährlich in die Outletcity Metzingen. © IMAGO/Arnulf Hettrich

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sina Alonso Garcia schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Auf der Suche nach reduzierter Designermode? Die gibt es in Baden-Württemberg. In Metzingen (Kreis Reutlingen) lockt das größte Outlet-Center Europas mit mehr als 500 Marken auf 40.000 Quadratmetern.

Metzingen – Shopping-Fans lieben es: Man tingelt von Laden zu Laden, findet ein Schnäppchen nach dem anderen und geht am Ende mit Tüten voller Markenklamotten nach Hause. Outlets bieten ein Einkaufserlebnis der besonderen Art, bei dem vor allem das Gefühl, etwas gespart zu haben, für Wohlbefinden sorgt. Auch in Baden-Württemberg finden Modebewusste eine Auswahl an Outlet-Centern. Unweit von Stuttgart lockt mit der Outletcity Metzingen (Kreis Reutlingen) sogar das größte Outlet in ganz Europa.

Mehr als vier Millionen Besucher aus aller Welt pilgern jährlich ins Shopping-Mekka südlich von Stuttgart. Und das nicht ohne Grund: Auf einem Areal von mehr als 40.000 Quadratmetern finden Fans von Designermode in der Outletcity Metzingen alles, was das Herz begehrt. Über 500 Premium- und Luxusmarken werden hier zum reduzierten Preis angeboten. Hinter dem Outlet-Imperium steckt eine spannende Geschichte. So hat es sich einst aus einem Werksverkauf von Hugo Boss entwickelt und gilt als das älteste in Deutschland.

Outletcity Metzingen: Geschichte reicht zurück bis ins Jahr 1970

Bereits von der ersten Stunde an galt die Outletcity Metzingen als Pionier für Factory Outlets in ganz Europa. Ihre Geschichte reicht zurück bis ins Jahr 1970, als der Herrenausstatter Hugo Boss einen Werksverkauf in seiner Metzinger Fabrik startete. Der weltweite Erfolg der Marke führte dazu, dass sich dort weitere Fabrikverkäufe internationaler Hersteller ansiedelten. Neben Hugo Boss legten die Marken Bally, Escada und Joop! 1997 das Fundament der Outletstadt.

Laut dem Duty-Free Spezialist Global Blue gehört Metzingen zu den Top 10 der wichtigsten Shopping-Städte für Auslandstouristen in Deutschland. Darüber hinaus ist die Outletcity das erste Outlet mit einem eigenen Onlineshop (seit 2012). Heute bietet der Shop eine Auswahl an mehr als 350 Premium-Marken. Erweitert wird das Einkaufserlebnis inzwischen auch durch eine eigene App (seit 2019).

Outletcity Metzingen: Besucherströme sind Anwohnern ein Dorn im Auge

Standort Metzingen (Kreis Reutlingen) Eröffnung 1995 Gesamtfläche 40.000 Quadratmeter Besucher pro Jahr 4,2 Millionen Mitarbeiter 300 Marken 500

Quelle: www.outlecity.com/de/metzingen/ueber-uns

Während die Outletcity am Fuße der Schwäbischen Alb weltweit viel positive Resonanz auf sich zieht, kommt es durch die besondere räumliche Situation in der Innenstadt von Metzingen vereinzelt zu kritischen Stimmen von Anwohnern. Manche fühlen sich durch die vielen Besucher im Wohnkomfort eingeschränkt. Zusätzlich befürchten die Anrainergemeinden Nürtingen und Reutlingen, aber auch Stuttgart, dass die Outletcity die Wettbewerbsfähigkeit des lokalen Einzelhandels schwächt.