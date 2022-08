Affenpocken: Erstmals Minderjährige in Deutschland infiziert – und zu wenig Impfstoff

Von: Jennifer Köllen

Die Affenpocken breiten sich weiter aus: Es gibt 2600 Fälle in Deutschland, und zwei Tote in Spanien. © Niaid/imago

Das Virus breiten sich weiter aus, in Spanien gibt es zwei Todesfälle – und in Deutschland viel zu wenig Impfstoff Imvanex für Risikogruppen. Und jetzt?

Update, 2. August 2022 um 8:10 Uhr: Erste Fälle von Affenpocken bei Minderjährigen in Deutschland: Nach Aussage des Robert Koch-Instituts (RKI) haben sich in Deutschland zwei Minderjährige mit Erreger infiziert. In der Datenbank „Survstat“ des RKI wurde ein Fall in der Altersgruppe 15 und ein weiterer in der Altersgruppe 17 Jahre nach Informationen von Spiegel Online aufgeführt. Beide Infizierten seien demnach männlich. In „Survstat“ sind Fälle meldepflichtiger Erkrankungen aufgeführt, sie lassen sich anhand verschiedener Faktoren wie Alter oder Geschlecht der Infizierten aufschlüsseln.

Affenpocken: Zwei Minderjährige mit Erreger infiziert – nur fünf weibliche Infizierte in Deutschland

Noch am Montagmorgen hatte das RKI in seiner Lage-Einschätzung zur Situation in Deutschland vermeldet, dass bei Kindern und Minderjährigen bisher noch keine Fälle von Affenpocken entdeckt worden seien. Unklar ist, ob das Institut erst danach Kenntnis über die Fälle erlangt hatte. Das RKI betonte zudem, dass Infektionen „in erster Linie im Rahmen von sexuellen Aktivitäten, aktuell insbesondere bei Männern, die sexuelle Kontakte mit anderen Männern haben“, erfolgt seien. Es sei in Deutschlnad bisher erst zu fünf Fälle von weiblichen Infizierten gekommen. Insgesamt schätze das Institut die Gefährdung für die breite Bevölkerung in Deutschland als gering ein.

Erstmeldung, 1. August 2022 um 16:02 Uhr: Berlin – Die Affenpocken-Lage scheint sich zuzuspitzen. Mittlerweile gibt es weltweit acht Todesfälle, zwei davon in Europa. In Spanien sind Ende Juli erstmals in der EU zwei „junge Männer“ an den Folgen ihrer Affenpocken-Erkrankung gestorben.

Im US-Bundesstaat New York wurde jetzt der Notstand ausgerufen, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht von „höchster Alarmstufe“.

In Deutschland gibt es noch keine Todesfälle, doch die Zahl der Fälle steigt weiter. Derzeit gibt es ganze 2.677 Fälle in allen 16 Bundesländern, davon alleine 1.329 in Berlin. Betroffen sind besonders Männer, die Sex mit Männern haben. Nach neuesten Informationen gibt es nicht annähernd so viele Dosen des Impfstoffs Imvanex, der benötigt werden würde, um alle Risikogruppen zu immunisieren.

In Spanien gibt es derzeit fast doppelt so viele Fälle an Affenpocken wie in Deutschland: 4.200 Menschen haben sich mit dem Virus infiziert. 120 davon werden in Kliniken behandelt. Am Freitag, 29. Juli, meldete das Gesundheitsamt in Madrid (Spanien) den ersten Affenpocken Todesfall in Valencia. Der Tod sei „durch eine infektionsbedingte Gehirnentzündung verursacht“ worden. Bei dem zweiten Toten aus Andalusien müssen weitere Analysen noch die genaue Todesursache feststellen. Hatte er Vorerkrankungen? Mehrere spanische Experten betonten, beide Todesfälle seien wahrscheinlich auf Vorerkrankungen zurückzuführen, berichtet welt.de.

Weltweit sind seit Mai neun Männer in Folge einer Affenpocken-Infektion gestorben. Fünf in Afrika, einer in Brasilien, einer in Indien, zwei in Spanien. Laut WHO wurden 70 Prozent der seit Mai gemeldeten 18.000 Ansteckungen mit Affenpocken in Europa festgestellt.

Affenpocken aktuell: Höchste Alarmstufe, Notstand in New York

Angesichts der schnellen Verbreitung der Affenpocken reagieren die Behörden weltweit. Die WHO hat am 23. Juli die höchste Alarmstufe wegen der Affenpocken ausgerufen. Der Ausbruch sei eine „Notlage von internationaler Tragweite“. Es gebe eindeutig das Risiko einer weiteren internationalen Verbreitung, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Alleine in New York haben sich derzeit über 1300 Menschen mit den Affenpocken infiziert. Um Maßnahmen gegen den Ausbruch durchsetzen zu können, hat die Gouverneurin Kathy Hochul den Notstand ausgerufen. Man „jedes Werkzeug nutzen“ um das Virus einzudämmen und Risikogruppen so gut wie möglich schützen. Bis zu 150.000 Bewohner der Stadt seien von einer Infektion mit Affenpocken bedroht. Der US-Plan gegen die Affenpocken: bessere Kontaktverfolgung, mehr Gesundheitspersonal, testen – und vor allem Schutzimpfungen. Genau mit diesen hat Deutschland ein Problem. Denn es gibt viel zu wenig Impfstoff.

Affenpocken: Nur 45.000 Impfdosen Imvanex für 130.000 Menschen – Wer bekommt den Impfstoff?

Gegen Affenpocken gibt es den Impfstoff Imvanex, der jetzt auch in der EU offiziell gegen Affenpocken zugelassen ist. In Deutschland gibt es seit Anfang Juli davon 45.000 Dosen, ein Großteil wurde je nach Betroffenheit an die Bundesländer ausgeliefert. Das berichtet aerzteblatt.de. Vor allem Berlin und Nordrhein-Westfalen hätten auf­grund des Bedarfs auch einen Großteil der ersten Lieferung erhalten.

Das Problem: Es werden viel mehr Impfdosen benötigt. Denn die Affenpockenimpfung wird mit zwei Einzeldosen im Abstand von mindestens vier Wochen verabreicht. Damit könnten also 22.500 Menschen vollständig geimpft werden. Laut Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) besteht die Risikogruppe in Deutschland schätzungsweise aus 130.000 Menschen – es bräuchte also 260.000 Impfdosen, um alle zu schützen.

Affenpocken aktuell: Was sind die Symptome? Wie erkenne ich eine Infektion?

Typische Symptome der Affenpocken sind:

Pickel und Pusteln ähnlich der Windpocken

hohes Fieber

geschwollene Lymphknoten

Abgeschlagenheit

(Schmerzen beim Stuhlgang)

Entzündungen in der Anal- und Genitalregion

Die Krankheit wird durch engen Körper- und Hautkontakt übertragen, vor allem beim Sex. Das Virus wird derzeit vor allem von Männern beim Sex mit anderen Männern übertragen. Laut tageschau.de waren von den aktuellen Fällen in Deutschland (2.677 Stand 1. August) nur fünf Frauen betroffen. Zum Schluss die gute Nachricht: Im Gegensatz zu den Menschenpocken verlaufen Affenpocken meist deutlich milder. Die meisten Menschen erholen sich in wenigen Wochen von der Infektion. Warum es dennoch zu acht Todesfällen weltweit kam, wird von Experten untersucht. Experten vermuten, dass Vorerkrankungen der Grund seien.

Affenpocken: Wie stecke ich mich an?

Die WHO betonte im Juli, dass sich grundsätzlich jeder durch engen Kontakt mit anderen Menschen (Umarmungen, Küsse oder kontaminierte Handtücher und Bettwäsche) anstecken kann. Die WHO empfiehlt daher, derzeit „Geschlechtsverkehr mit neuen Partnern zu überdenken“ und mit jedem Partner Kontaktdaten auszutauschen – um ihn bei Bedarf kontaktieren zu können.

Affenpocken: Gibt es bald ein Medikament?

Noch eine Nachricht, die angesichts der angespannten Affenpocken-Lage vorsichtig optimistisch stimmt: Ein Forschungsteam der Uni Würzburg arbeitet derzeit an der Entwicklung neuer Medikamente. Das teilt die Universität Würzburg am Montag, 1. August, mit.

„Wir wissen, dass Tiere viele Arten von Viren in ihrem Organismus tragen, die für den Menschen zur Gefahr werden können“, sagt der Leiter der Studie, Professor Utz Fischer. Einige Viren ein höheres Potenzial besitzen als andere und seien deshalb für die Menschheit bedrohlicher. Ziel des Projekts sei es, neue Ansätze für Medikamente gegen die Pockenerreger zu entwickeln.

Derzeit wird ebenfalls fieberhaft zu weiteren Impfstoffen und Medikamenten gegen das Corona-Virus geforscht. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) könne einen Nasenspray-Impfstoff das Ende der Corona-Pandemie bedeuten.