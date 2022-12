Impfpflicht in Praxen und Pflegeheimen läuft aus: Was das für Betroffene bedeutet

Von: Yannick Hanke

Seit Mitte März 2022 hat die Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken, Praxen und Pflegeheimen Bestand. Am 31. Dezember läuft die Corona-Regelung jedoch aus. Und dann?

Berlin – Die Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen sowie anderen Gesundheitsbetrieben hatte für viele Diskussionen gesorgt. Seit Mitte März 2022 hat diese Corona-Regelung Bestand. Und bald gehört sie der Vergangenheit an. Denn besagte Impfpflicht läuft am 31. Dezember aus.

Was aber bedeutet das für das Personal in den genannten Einrichtungen? Schließlich mussten sie bisher ihren vollständigen Impf-Nachweis erbringen können. Andernfalls drohte ein Tätigkeitsverbot. Ein Blick zurück und einer nach vorn.

Einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht läuft aus: Gesundheitsministerium begründet Entscheidung mit neuem Infektionsgeschehen

Erst im Oktober hatten Bayern, Sachsen und Thüringen das Ende der einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht gefordert. Einen Monat später verkündete das Bundesgesundheitsministerium unter der Leitung von Karl Lauterbach (SPD), dass die Corona-Regelung zum Jahresende ad acta gelegt wird. Dies wurde damit begründet, dass voraussichtlich zum Jahreswechsel die Omikron-Sublinie BQ.1.1 oder aber ähnliche Varianten das Infektionsgeschehen in Deutschland dominieren würden.

Zwar würden Corona-Impfungen dann immer noch einen schweren Verlauf bis hin zu Long Covid und den damit verbundenen Symptomen verhindern. Jedoch sei nur noch begrenzt gewährleistet, dass es nicht zu einer Infektion mit dem Coronavirus komme. „Deshalb entfällt für die einrichtungsbezogene Impfpflicht die medizinische Begründung“, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Was aber bedeutet das für die Menschen, die in Kliniken, Pflegeheimen oder Arztpraxen tätig sind?

Impfpflicht in Kliniken, Praxen und Pflegeheimen nur noch bis 31. Dezember 2022 gültig

Durch das Ende der Corona-Impfpflicht in Gesundheitsbetrieben, müssen in diesem Bereich Beschäftigte ab Januar 2023 nicht mehr nachweisen, dass sie gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen sind. Bis zu diesem Zeitpunkt laufende Anhörungsverfahren von Betroffenen beim Gesundheitsamt werden eingestellt. Ihnen droht somit kein Tätigkeits- oder Betretungsverbot mehr für ihren Arbeitsplatz.

Einrichtungsbezogene Impfpflicht für Personal im Gesundheitsbereich Durch die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht müssen Mitarbeiter in Gesundheit und Pflege seit dem 15. März 2022 nachweisen, dass sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder bereits genesen sind. Wenn dies nicht geschieht oder die Kriterien nicht erfüllt werden, muss dies dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Das Gesundheitsamt überprüft dann den Einzelfall und entscheidet auch über das weitere Vorgehen. Von Bußgeldern bis zu einem Tätigkeitsverbot sind einige Sanktionen möglich. Doch ist bis zum Abschluss der Prüfung eine Weiterbeschäftigung der Betroffenen grundsätzlich möglich. Am 31. Dezember 2022 läuft die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht nun aus.

„Ich betrachte die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht skeptisch. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen das Ziel verfolgen sollte, besonders schutzbedürftige Personen, also alte und kranke Menschen, vor einer Infektion zu schützen“, hieß und heißt es in diesem Kontext von Claudia Bernhard (Linke) gegenüber dem Weser-Kurier. Die Gesundheitssenatorin von Bremen merkt an, dass man seit der Omikron-Variante wisse, „dass die Impfung zwar vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt, nicht aber gegen die Ansteckung“. Sie begrüße das Ende der Impfpflicht.

Verstöße gegen einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht wurde unterschiedlich hart geahndet – oder gar nicht

Mit der Umsetzung der am 31. Dezember auslaufenden, einrichtungsbezogenen Impfpflicht sind die Bundesländer völlig unterschiedlich umgegangen. Wie das Hamburger Abendblatt unter Berufung auf die Sozialbehörde berichtete, wurden in Hamburg bis Anfang Dezember 430 Betretungsverbote für Krankenhäuser, Praxen oder Pflegedienste erlassen.

In Bremen wiederum hätte es nach Auskunft der Gesundheitsbehörde seit Mitte März 1443 Anhörungsverfahren von Betroffenen gegeben. Doch seien keine Betretungs- oder Tätigkeitsverbote verhängt worden. Die Beschäftigten konnte also weiterhin arbeiten. Nicht zuletzt wegen des bürokratischen Aufwands bei der Durchsetzung der Impfpflicht sowie des Personalmangels in Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Arztpraxen, war die Kritik an der Corona-Regelung immer lauter geworden. Nun ist sie bald passé.