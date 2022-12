Immer weniger Schweine in Deutschland – dafür immer mehr Vegetarier

Von: Fabian Pieper

Der Bestand an Schweinen in Deutschland ist so niedrig wie nie zuvor. © Boris Roessler/dpa

Nie zuvor war der Bestand an Schweinen in Deutschland kleiner als derzeit. Laut Experten einer der Gründe dafür: der Trend zur fleischlosen Ernährung.

Berlin – Der Bestand an Schweinen in Deutschland ist im langjährigen Vergleich sowie verglichen mit dem Vorjahr jeweils deutlich zurückgegangen. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Mit Stichtag 3. November 2022 wurden hierzulande 21,3 Millionen Schweine gehalten. Das waren 10,2 Prozent oder 2,43 Millionen Tiere weniger als zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr.

Damit hat sich ein deutlicher Trend fortgesetzt: Alleine seit dem Jahr 2020 ist der Bestand um beinahe ein Fünftel (18,2 Prozent) zurückgegangen, innerhalb der vergangenen zehn Jahr sogar um knapp ein Viertel (24,7 Prozent).

Schweinebestand in Deutschland mit deutlichem Rückgang

Und auch die Zahl der Betriebe ist zurückgegangen. 2012 waren es noch rund 29.800, heute sind es nur noch etwa 16.900. Das entspricht einem Rückgang um rund 43,3 Prozent, ein Viertel davon alleine im vergangenen Jahr. Dafür stieg die durchschnittliche Größe der Betriebe von 949 Tieren pro Betrieb in 2012 auf heute 1259.

Der Hauptgrund für den starken Rückgang besonders in den vergangene beiden Jahren zufolge in der schwierigen wirtschaftlichen Lage „vor dem Hintergrund stark gestiegener Energie-, Düngemittel- und Futtermittelkosten und damit höherer Produktionskosten“, so das Statistische Bundesamt. Verglichen mit dem Vorjahr lagen die Produzentenpreise im Oktober knapp 47 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Preise für Schlachtschweine stiegen um etwa 60,7 Prozent.

Zig Millionen Deutsche verzichten teilweise oder gänzlich auf Fleisch

Vor allem für den langjährigen Rückgang mitverantwortlich ist der seit Jahren steigende Anteil an Vegetariern an der Bevölkerung und der damit einhergehende sinkende Fleischkonsum. Knapp zehn Prozent der Bevölkerung in Deutschland leben nach Schätzungen vegetarisch. Und etwa die Hälfte der Deutschen bezeichnet sich laut der Supermarktkette Rewe als Teilzeitvegetarier oder Flexitarier. Sie konsumieren zwar weniger Fleisch und Fisch, verzichten jedoch nicht gänzlich darauf – und für manche kommt ein Verzicht auf Fleisch auch überhaupt nicht infrage. Zumal zwischen den unterschiedlichen Ernährungsphilosophien häufig Grundsatzdiskussionen entflammen.