Ikea-Konkurrent „Rusta“ eröffnet erste NRW-Filiale – weitere sollen folgen

Teilen

Der Non-Food-Discounter „Rusta“ hat nun acht Filialen in Deutschland. © Lobeca/Imago

„Rusta“ treibt seine Deutschland-Expansion voran. Die erste NRW-Filiale des schwedischen Discounters wurde nahe Köln eröffnet.

Mehr zum Thema Neuer Schweden-Discounter eröffnet erste Filiale in NRW – was es dort zu kaufen gibt

Kerpen – Der schwedische Möbel-Riese Ikea bekommt auch in Deutschland zunehmend Konkurrenz aus dem eigenen Land. Der Non-Food-Discounter „Rusta“ hat in Kerpen bei Köln jüngst seine neueste Filiale eröffnet. Dabei handelt es sich um die achte in ganz Deutschland, aber die allererste in NRW. Bisher war Rusta vor allem in Nord- und Ostdeutschland unterwegs, das soll sich aber ändern. Laut dem Deutschland-Manager Christof Sack seien „noch, in diesem Jahr“ weitere Expansionen in Deutschland geplant.

24RHEIN berichtet, warum die Rusta-Filiale in Kerpen eine ganz besondere ist.