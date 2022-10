„Ich bin schwul“: Fake-Outing von Real-Legende Casillas schlägt hohe Wellen

Von: Yannick Hanke

Iker Casillas, jahrelang Torhüter von Real Madrid, verwirrt mit einem Fake-Tweet. Erst hieß es auf seinem Twitter-Account „Ich bin schwul“, dann überschlagen sich die Ereignisse.

Barceolona/Madrid – „San Iker“ wurde er von den Fans von Real Madrid gerufen. Er, das ist Iker Casillas, Torwart-Ikone und fast zwei Jahrzehnte lang fester Bestandteil des Profiteams der „Galaktischen“. 510 Einsätze für Real Madrid sowie 167 Partien in der spanischen Nationalmannschaft zeigen: Sportlich kann sich der heute 41-Jährige so gut wie nichts vorwerfen lassen.

Anders verhält es sich hingegen mit den Aktivitäten von Iker Casillas abseits des Platzes. Als am Sonntagnachmittag, 9. Oktober 2022, die Worte „Ich bin schwul“ auf dem Twitter-Account der Real-Legende zu lesen sind, entfacht schnell ein Diskussionsfeuer, das tief blicken lässt.

Fake-Outing von Real-Madrid-Legende Iker Casillas auf Twitter – und Ex-Kollege Carles Puyol spielt mit

Ganz offensichtlich macht Ex-Real-Madrid-Spieler Iker Casillas Witze auf Kosten queerer Menschen. Es sollte keine halbe Stunde dauern, ehe besagter Tweet von Casillas viral ging. „Ich hoffe, dass ihr mich respektiert. Ich bin schwul“ waren seine Worte, die auf Twitter tausendfach geteilt und kommentiert wurden. Schnell gab es viele Gratulationen und Zuspruch, aber auch etliche homophobe Äußerungen.

Einst Torhüter bei Real Madrid, jetzt wohl Provokateur auf Twitter: Mit seinem Fake-Outing hat sich Iker Casillas gehörig in die Nesseln gesetzt.

Ein Coming-Out via Social-Media, das auch anno 2022 immer noch negative Reaktionen mit sich bringt? Nicht ganz. Der besagte Tweet von Iker Casillas wurde auch von Carles Puyol kommentiert, langjähriger Kapitän vom FC Barcelona und Casillas`Mannschaftskamerad bei der spanischen Nationalmannschaft. „Es ist Zeit, unsere Geschichte zu erzählen, Iker“, hieß es vom einstigen Verteidiger. Der Kommentar war zudem mit einem Herz und einem Kuss-Emoji versehen. Der springende Punkt soll aber erst noch kommen.

„Ich bin schwul“: Iker Casillas löscht seinen nicht ernst gemeinten Tweet wieder – und zeigt sich reumütig

Zuletzt wurde medial immer wieder darüber diskutiert, wen Iker Casillas aktuell denn daten würde. Er und seine Ex-Frau Sara Carbonero hatten sich erst 2021 getrennt. In Bezug auf den Tweet der Real-Madrid Legende spekulierte die AS deswegen, dass Casillas mit seinem vermeintlichen Coming out nur entsprechend auf die Affären-Gerüchte reagieren würde.

So Unrecht schien die spanische Zeitung damit nicht zu haben. Nachdem Casillas über mehrere Stunden hinweg keinerlei Stellung bezogen hatte, löschte er seinen Tweet wieder. Anschließend behauptete der ehemalige Fußballprofi, dass sein Twitter-Account gehackt worden sei. Und: Er entschuldigte sich insbesondere bei der queeren Community. Aber ob das nicht zu spät kam und der Schuss letztendlich nach hinten losging? Für Josh Cavallo schon, der keinen Spaß in der Aktion von Casillas sieht.

„Mehr als respektlos“: Homosexueller Fußballer Josh Cavallo reagiert enttäuscht auf Fake-Outing von Iker Casillas

Cavallo, 22 Jahre jung, ist Fußballprofi aus Australien und kickt für Adelaide United. Doch nicht seine sportlichen Qualitäten, bei allem Respekt, haben ihn bekannt gemacht. Nein, im Oktober 2021 machte Abwehrmann Cavallo sein Coming out öffentlich und war zu diesem Zeitpunkt der einzige offen schwul lebende aktive Fußballspieler. Seinem Beispiel sollte im Mai 2022 Jake Daniels vom englischen Zweitligisten FC Blackpool folgen.

Josh Cavallo zeigte sich ebenfalls auf Twitter äußerst enttäuscht über den missglückten Spaß von Iker Casillas. „Zu sehen, wie meine Vorbilder und Legenden sich über das Coming out und meine Community lustig machen, ist mehr als respektlos“, gab der Australier zu Protokoll. Ist denn aber überhaupt erwiesen, dass alles nur großer Witz sein sollte? Leider ja. „Scherz ohne Absicht“, hieß es später von Carles Puyol auf Twitter.

Demütige Fußball-Legenden: Iker Casillas und Carles Puyol entschuldigen sich bei queerer Community

Beinahe reumütig, auf jeden Fall entschuldigend, präsentierte sich der einstige Barcelona-Star auf Twitter: „Ich habe einen Fehler gemacht. Entschuldigung für einen unbeholfenen Scherz ohne böse Absichten und absolut unangebracht. Ich verstehe, dass das Empfindlichkeiten verletzt haben könnte. Mein ganzer Respekt und meine Unterstützung für die LGTBIQA+ Gemeinschaft“.

Was also bleibt am Ende festzuhalten? Die beiden „Spaßvögel“ Casillas und Puyol haben sich zumindest demütig verhalten und die Sinnhaftigkeit ihrer Aktion hinterfragt. Ändert aber nichts daran, dass sich Anhänger der queeren Community wohl zutiefst pikiert über den „Scherz ohne Absicht“ gezeigt haben. Queere Menschen im Profisport müssen eine „schwere Reise“ durchmachen, so formuliert es Josh Cavallo. Eine Reise, die wohl noch länger andauern wird. Auch dank „San Iker“.