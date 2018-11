Mann steht nachts vor Kneipe - plötzlich ziehen ihn Unbekannte in VW-Bus und ziehen eine Waffe

Ein Mann aus Ibbenbüren wurde am Wochenende gegen seinen Willen in einen VW Bus gezerrt (Symbolbild)

Albtraum im westfälischen Ibbenbüren: Ein Mann stand vor einer Sportsbar, als ihn plötzlich Unbekannte in einen VW-Bus zerrten.

Ibbenbüren – Ein 43-Jähriger hielt sich in der Nacht zu Sonntag vor einer Sportsbar an der Ecke Münsterstraße und Ringstraße auf. Zwischen 0.30 und 1.30 Uhr nahm der Abend jedoch einen völlig andere Wendung, wie msl24.de* berichtete.

Entführung in Ibbenbüren: Opfer mit Waffe in VW-Bus bedroht

Ein VW-Bus näherte sich dem Ibbenbürener. Dann wurde er von mehreren Unbekannten in den Wagen gezerrt. Die Täter fuhren zunächst in Richtung Riesenbeck. Während der Fahrt wurde das Opfer mit einer Waffe bedroht.

Ibbenbürener: Mann in VW gezerrt - Flucht auf Parkplatz

Der 43-Jährige musste den Tätern sein Handy und sein Portemonnaie aushändigen. Bei einem Stopp an einem Waldparkplatz gelang dem Ibbenbürener die Flucht.

Hintergründe sind unklar – Polizei Ibbenbüren ermittelt

Die Geldbörse des Mannes wurde am nächsten Tag ohne Bargeld auf dem Parkplatz in Ibbenbüren gefunden. Auch das Handy tauchte dort wieder auf. Die Polizei teilte mit, dass die Hintergründe in diesem Fall noch "völlig unklar" sind.

