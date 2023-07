Hund durchlebt Martyrium: „Ihm klebt das Pech am Hintern“

Ein Tier zu halten, sollte eine Entscheidung fürs Leben sein. Doch nicht selten landen Hunde und Katzen auch in NRW in Heimen. Das ist Eddies Geschichte.

NRW – Muss ein Tier leiden oder erlebt wiederholt enttäuschende Situationen, geht das meistens nicht spurlos an ihm vorbei. Besonders Haustiere wie Hunde oder Katzen bekommen häufig Mitgefühl auf Social Media. Ein Hund aus NRW erlebt gerade genau das: eine Welle der Empathie. Kein Wunder, denn bisher klebte „Eddie“ das Pech quasi am Hintern, berichtet RUHR24.

Hund aus NRW sucht dringend ein liebevolles Zuhause – Pech klebte ihm bisher am Hintern

Was ist Eddie überhaupt passiert? Als American-Staffordshire-Mix ist er ein Listenhund. Diese werden vom Gesetzgeber als potenziell gefährlich eingestuft. Als sogenannter Kampfhund hat es Eddie deshalb grundsätzlich bei der Vermittlung schon nicht unbedingt leicht. Das Land NRW verschenkt übrigens aktuell 30.000 Euro an Tierliebhaber.

Sein Herrchen oder Frauchen muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie ein sauberes Führungszeugnis und den Besitz eines Sachkundenachweises. Doch „Eddie klebt buchstäblich das Pech am Hintern und das können wir kaum nicht mehr mit ansehen“, schreibt das Tierheim Köln-Dellbrück auf Facebook (mehr News aus NRW bei RUHR24).

Das Tierheim habe den Rüden 2019 aus einer anderen Einrichtung übernommen. Nach ein paar Monaten fand er ein Zuhause. „Weil er einfach ein super Typ ist“. Doch das Happy End sollte Eddie verwehrt bleiben. Seine Besitzer trennten sich voneinander und schließlich auch von Eddie. „Niemand hatte mehr Zeit für ihn und man brachte ihn zurück“, so das Tierheim aus NRW.

Tierheim-Hund aus NRW trauert und verschluckt Spielzeug: „Es ging ihm sehr schlecht“

„Eddie litt sehr, er vermisste seine Menschen, sein altes Leben und verlor zusehends an Lebensfreude – und an Gewicht“. Doch damit nicht genug. Ein Notfall sorgte in seinem Leben erneut für Aufruhr. Er verschluckte ein Hundespielzeug. „Es ging ihm plötzlich sehr schlecht und ein Röntgenbild brachte ans Licht, dass da etwas im Bauch war, was da absolut nicht hingehörte“.

Doch Glück im Unglück: Das Spielzeug konnte durch einem Bauchschnitt entfernt werden. Die Wunde heilte, doch Eddie ist untröstlich, wie das Tierheim auf Facebook schreibt: „Inzwischen ist er wieder absolut fit und munter – aber die Sehnsucht nach einer neuen Familie ist groß“. Hier ein paar Fakten zu dem lieben Rüden:

Name: Eddie

Eddie Rasse: American-Staffordshire-Mix

American-Staffordshire-Mix Alter: Fünf Jahre

Fünf Jahre Kastriert: Ja

Ja Schlechte Eigenschaften: Frisst, was er will. Nicht verträglich mit Katzen oder Kleintieren.

Frisst, was er will. Nicht verträglich mit Katzen oder Kleintieren. Gute Eigenschaften: Kann allein bleiben, menschenbezogen, verschmust, gut erzogen.

Auf Facebook hat Eddies Fall für großes Aufsehen gesorgt. Fast 1000 Leute haben den Beitrag vom Tierheim in NRW gelikt. „Du wunderschöner Kerl – ich wünsche dir das beste Zuhause dieser Welt und vor allem für immer“, schreibt eine Userin. „Eddie, auch für dich gibts die Familie, die zu dir passt und die dir ein zu Hause für immer gibt“, meint eine andere Followerin. Wer Interesse an dem Rüden hat, kann sich beim Tierheim Köln-Dellbrück melden.