HSV-Profi am Steuer? BMW kracht in Bushaltestelle – Fahrer flüchtig

Es soll ein HSV-Profi gewesen sein, der einen schweren Unfall in Hamburg verursacht hatte. (Symbolfoto) © Elias Bartl

Der HSV-Profi Jean-Luc Dompe soll seinen BMW auf der St. Pauli Hafenstraße bei einem angeblichen Rennen zerstört haben. Anschließend soll der Fußballer geflohen sein.

Hamburg – Am Montagabend, 06. Februar 2023, kracht gegen 21:30 Uhr ein schwarzer BMW auf der St. Pauli Hafenstraße seitlich in eine Bushaltestelle. Trümmerteile flogen meterweit durch die Luft. Von der Bushaltestelle „Hafentreppe“ blieben nur noch Trümmerteile über.

Unfall auf der St. Pauli Hafenstraße – Flüchtete HSV-Profi Jean-Luc Dompe von der Unfallstelle?

Der Fahrer, nach 24hamburg.de-Informationen und nach weiteren Medienberichten soll es sich um Jean-Luc Dompe (HSV, Flügelspieler) handeln, soll aus dem komplett zerstörten BMW geklettert sein. Anschließend soll der HSV-Spieler geflüchtet sein. Aber nicht zu Fuß: er stieg in einen gelben Mercedes-AMG. Dies soll auf HSV-Kollegen William Mikelbrencis (Rechtsverteidiger) zugelassen sein. Gefahren sein soll William Mikelbrencis seinen gelben Flitzer allerdings nicht. Das berichtet 24hamburg.de.

Sogar eine kleine Mauer wurde bei dem Unfall zerstört © Sebastian Peters

Als die Polizei Hamburg an der Unfallstelle eintraf, war von einem Unfallverursacher keine Spur. Immerhin: weitere Verletzte gab es vor Ort nicht, angesicht der komplett zerstörten Bushaltestelle nahezu ein Wunder. Im Laufe der Unfallaufnahme überprüften die Ermittler das Kennzeichen des komplett zerstörten schwarzen BMWs – und sollen dabei auf den prominenten Namen des HSV-Flügelspielers Jean-Luc Dompe (27) gestoßen sein.

Unfall auf der St. Pauli Hafenstraße – Flüchtete ein HSV-Profi von der Unfallstelle?

Zur Überprüfung der sogenannten „Halteranschrift“ stieß die Besatzung eines Streifenwagens an der Privatanschrift in der Hamburger Innenstadt auf das mutmaßliche Fluchtfahrzeug, den gelben AMG. Neben dem zerstörten BMW wird auch der Mercedes sichergestellt. Zur Überprüfung auf Faser- und DNA-Spuren.

Man kann nur von Glück sprechen, dass niemand ernsthaft verletzt wurde © Sebastian Peters

Die Polizei dazu: „Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen erfolgte eine Überprüfung der Wohnanschrift des Fahrzeughalters. Dieser 27-jährige Franzose wies eine leichte Verletzung an der Hand auf. Die Polizei geht bislang davon aus, dass es sich bei ihm um den Unfallfahrer handelt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.“

In der Wohnung trafen die Ermittler auf zwei HSV-Profis und eine dritte Person. Jean-Luc Dompe soll beim Auffinden der Einsatzkräfte leichte Verletzungen an der Hand aufgewiesen haben. Ob die beiden Fahrzeuge zuvor ein Rennen in der Hamburger Innenstadt abgehalten hatten, ist unklar. Die Polizei ermittelt.