Leiche in Elbe gefunden: Ist es der vermisste HSV-Manager?

Hamburg - Schrecklicher Fund in Hamburg: In der Elbe haben Feuerwehrleute eine Leiche geborgen. Ermittler und Rechtsmediziner arbeiten an der Identifizierung der Person.

In der Nähe des Museumsschiffes „Cap San Diego“ haben Feuerwehrleute am Donnerstagmorgen einen leblosen Körper aus der Elbe geborgen. Das berichten unter anderem Spiegel Online und die Welt. Die Leiche soll in der Nähe der Stelle gefunden worden sein, an der der vermisste HSV-Manager Timo Kraus im Januar verschwand. Ob es sich allerdings um den Manager handelt, ist bisher unklar.

Wie Medien berichten, ist es auch eher unwahrscheinlich, dass es sich bei der Leiche um Kraus handle, da einerseits die Verweildauer der Leiche im Wasser zu gering sei, so Spiegel Online. Zudem berichtet die Hamburger Morgenpost, dass die Kleidung und das Erscheinungsbild der Leiche nicht zu dem Vermissten passen würden.

Ermittler und Rechtsmedizin arbeiten an der Identifizierung der Leiche.

