Horst Lichter: Herzinfarkt mit 28 – das war der Auslöser

Von: Susanne Kröber

Fast wäre Horst Lichter an einem Herzinfarkt gestorben. In der ZDF-Doku „Mein Herz, mein Motor“ widmet sich der „Bares für Rares“-Star jetzt seinem „Leidenschaftsthema“.

Köln – Mit seiner Sendung „Bares für Rares“ fährt Horst Lichter seit fast zehn Jahren nachmittags Topquoten für das ZDF ein, privat ist der Fernsehkoch in dritter Ehe glücklich mit seiner Nada verheiratet. Aber dazu wäre es beinahe nicht gekommen, denn vor über 30 Jahren hätten zwei Schlaganfälle und ein Herzinfarkt Horst Lichter fast das Leben gekostet. Grund genug für den „Bares für Rares“-Moderator, sich in der ZDF-Doku „Horst Lichter: Mein Herz, mein Motor – Schicksal, Hoffnung, Heilung“ mit seinem „Leidenschaftsthema“ auseinanderzusetzen.

„Ich habe nicht auf mich geachtet“: Herzinfarkt und Schlaganfall kosteten Horst Lichter fast das Leben

Mit Ende 20 hat Horst Lichter sein Leben umgekrempelt. Verantwortlich dafür waren zwei Schlaganfälle und ein Herzinfarkt. Doch wie konnte es dazu kommen? „Stress, zu viel Arbeit, Sorgen und ich habe nicht auf mich geachtet“, gesteht Horst Lichter im Interview mit dem ZDF. „Ich dachte – so wie das junge Menschen meistens tun – dieser Körper hält ewig.“ Damals war Lichter Schichtarbeiter im Bergbau und schuftete nebenbei noch auf dem Schrottplatz, um finanziell über die Runden zu kommen.

In seiner Doku „Horst Lichter: Mein Herz, mein Motor“ macht der TV-Koch auch selbst einen Check-up in der Klinik. © ZDF/Frank W. Hempel/Rudi Kirschen

Die anschließende Reha wurde zum Wendepunkt für Horst Lichter. „Erst nach dem zweiten Schlaganfall mit Herzinfarkt kam ich ins Grübeln und erkannte, dass das Leben, wie ich es führte, mitverantwortlich dafür war, dass ich krank geworden bin“, so der „Bares für Rares“-Moderator in einem Interview mit dem AOK-Magazin. „Ich bin krank geworden in der Zeit, in der ich ein fremdes Leben lebte. Nämlich ein Leben, das man mir vorlebte, von dem ich ausging, dass es meins sein könnte oder müsste: Du gehst arbeiten, machst deine Wechselschicht, du heiratest und kriegst Kinder.“

Horst Lichter will „lange leben“ – das sind die Gesundheitstipps des „Bares für Rares“-Moderators

Aufgrund seiner eigenen Erfahrungen mit Herzinfarkt und Schlaganfall, wie ihn kürzlich auch Florian Silbereisens Mama Helga erlitt, war Horst Lichter die ZDF-Dokumentation „Horst Lichter: Mein Herz, mein Motor – Schicksal, Hoffnung, Heilung“ ein besonderes Anliegen. „Da ich selbst Erkrankungen hatte, hat es mich sehr gereizt zu sehen, wo die Medizin heute angekommen ist, was man machen kann, und wie es den Menschen in Behandlung geht. Es war ein großes Leidenschaftsthema von mir“, so Lichter gegenüber dem Sender.

In der Doku „Horst Lichter: Mein Herz, mein Motor – Schicksal, Hoffnung, Heilung“, die das ZDF am 25. Oktober 2022 um 20:15 Uhr ausstrahlt, spielt auch das Thema Vorsorge eine große Rolle. Horst Lichter achtet inzwischen sehr auf seine Gesundheit, „weil ich lange leben und auch alt werden möchte“, so der TV-Koch laut Sender. Sein persönlicher Gesundheitstipp ist dabei: „Weniger maulen, weniger schimpfen, mehr Positives sehen und sich vernünftig ernähren, ohne sich etwas zu verbieten.“