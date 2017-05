Horror-Unfall: Ein Toter bei Taxi-Frontalcrash

Ein Toter und drei Verletzte

Hamburg - Beim Zusammenstoß zweier Taxis in Hamburg ist ein Fahrgast ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden bei dem Unfall am frühen Donnerstagmorgen schwer verletzt, wie die Polizei in Hamburg mitteilte.