Eklat in Stralsund: Lesbisches Paar fliegt aus Theater – „Vorfall überrascht mich nicht“

Kuss als Auslöser?

In Stralsund wurden Anfang Juni zwei Zuschauerinnen aus dem Theater geworfen – angeblich, weil sie sich geküsst haben. Die Entschuldigung der Geschäftsführung bleibt vage.

Stralsund – Ausgerechnet im Pride Month Juni gerät das Theater Vorpommern wegen eines angeblich homophoben Vorfalls ins Rampenlicht: Eine Mitarbeiterin soll zwei Frauen aus dem Theater in Stralsund geworfen haben, weil sie sich geküsst haben. Die Geschäftsführung entschuldigt sich offiziell bei den Betroffenen, vermeidet es in einem öffentlichen Statement aber, den Grund für den Rausschmiss zu nennen.

Name: Theater Vorpommern Spielstätten: Theater Stralsund, Theater Greifswald, Theater Putbus, Stadthalle Greifswald Kaufmännischer Geschäftsführer: Peter van Slooten Indendant & Ballettdirektor: Ralf Dörnen Träger: Hansestadt Stralsund, Hansestadt Greifswald, Landkreis Vorpommern-Rügen

Theater Vorpommern in Stralsund: War ein Kuss der Grund für den Rauswurf von zwei Frauen?

Am 1. Juni 2023 steht im Theater Vorpommern ein Konzert mit Musik von Georg Friedrich Händel auf dem Programm. Doch für zwei Besucherinnen wird es ein kurzer Konzertbesuch: Andere Gäste fühlen sich angeblich durch einen Kuss der beiden Frauen gestört. Sie sollen den beiden respektloses Verhalten vorgeworfen und sich bei einer Mitarbeiterin des Theaters beschwert haben, wie die Ostsee-Zeitung berichtet.

Diese war offensichtlich mit der Situation überfordert und fand nur eine Lösung: Sie setzte die Frauen kurzerhand an die frische Luft. Noch immer können viele Menschen in Deutschland mit offen lesbischen oder schwulen Paaren nicht umgehen, manche sind verunsichert, andere fühlen sich provoziert. Auch homophobe Aussagen, wie beispielsweise durch eine Sprecherin der Anti-Gender-Initiative in Hamburg, sind leider fast an der Tagesordnung. Das Theater Vorpommern betont jetzt, dass man den Vorfall in Stralsund aufarbeiten und die nötigen Konsequenzen ziehen werde.

Zwei Frauen wurden aus einem Theater in Stralsund geworfen – angeblich, weil sie sich geküsst hatten. (Symbolbild)

Theater Vorpommern in Stralsund: Geschäftsführung entschuldigt sich

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte das Theater Vorpommern mittlerweile ein Statement zu den Geschehnissen in Stralsund: „Am 1. Juni kam es während einer Aufführung in unserem Haus zu einem Vorfall, den wir sehr bedauern und für den wir und in aller Form bei den Betroffenen entschuldigen“, heißt es dort sehr vage.

In dem Post wird betont, dass das Theater eine tolerante und offene Haltung habe und sich der Diversität verpflichte. Man wolle sicherstellen, dass sich „so etwas nicht wiederholt“. Was genau mit „so etwas“ gemeint ist, bleibt offen. Das greifen auch viele Leserinnen und Leser auf: „Was für ein schwaches Statement, in welchem nicht einmal erwähnt wird, um was für Vorwürfe - nämlich die der Homophobie - es sich handelt“, kommentiert eine Userin den Beitrag.

„Vorfall überrascht mich nicht“: Ehemalige Mitarbeiterin erhebt Vorwürfe

Ebenfalls auf Instagram erhebt eine Frau, die angibt, früher beim betreffenden Theater beschäftigt gewesen zu sein, schwere Vorwürfe. „Als ehemalige Mitarbeiterin des Theaters Vorpommern überrascht mich dieser Vorfall leider nicht. Was ich dort hinter den Kulissen an Rassismus, Homophobie, Transphobie und sonstigen menschenverachtenden Äußerungen mitbekommen habe“, schreibt sie als Reaktion auf das Statement ihres ehemaligen Arbeitgebers.

Der hat bisher auf Nachfrage von 24hamburg.de noch nicht zu den Vorwürfen Stellung genommen. Auch ist offen, ob die beiden Frauen, die am 1. Juni 2023 aus dem Theater geworfen wurden, mittlerweile das Gesprächsangebot wahrgenommen haben, dass ihnen seitens des Theaters Vorpommern gemacht wurde. „Wir wissen noch nicht, was genau passiert ist, wir müssen und wollen erst mit beiden Seiten sprechen, bevor weitere Schritte folgen“, hatte Pressesprecher Benjamin Glanz gegenüber der Ostsee-Zeitung erklärt.

